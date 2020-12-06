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Стало известно, почему Дэниэл Рэдклифф сломал много палочек на съемках «Гарри Поттера» 

Ovideo.ru и ещё 1 3 часа назад
Рэдклифф объяснил, почему сломал много палочек
Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер"
Стало известно, почему Дэниэл Рэдклифф сломал много палочек на съемках «Гарри Поттера»
Исполнитель главной роли в популярной франшизе «Гарри Поттер» Дэниэл Рэдклифф стал гостем известного YouTube-шоу Hot Ones. В рамках программы он рассказал, почему за время съемок сломал огромное количество волшебных палочек.

«Я сломал такое большое количество волшебных палочек, потому что постоянно бил ими по ногам. Поэтому один раз в месяц она начинала ветшать, пока не трескалась и не ломалась совсем. Тогда я шел к мастеру по реквизиту с извинениями. В ответ он одаривал меня взглядом в духе «когда же ты перестанешь барабанить»», — признается Дэниэл Рэдклифф.

Кроме того, Дэниэл Рэдклифф рассказал, что, несмотря на байки о сломанных очках Гарри Поттера, как раз их он ломал не так часто, как об этом писала пресса.
Напомним, в этом году стукнуло 19 лет с того момента, как вышла первая картина, рассказывающая о жизни Гарри Поттера.
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Фильмы , Дэниэл Рэдклифф , Гарри Поттер
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