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В Китае изъяли из проката боевик с Миллой Йовович 

Анна Арсеньева 2 часа назад
В Китае запретили боевик с Миллой Йовович
Фото: Кадр из фильма "Охотник на монстров"
Фильм "Охотник на монстров" вышел в Китае 4 декабря. Однако из-за шутки, которую зрители сочли расистской, боевик с Милой Йовович в главной роли изъяли из проката. Об этом сообщает Variety.
Жителей Китая возмутила фраза, которая прозвучала в одной из сцен фильма: «What kind of knees are these? Chi-knees» («Китайцы, японцы, грязные коленки — вы только посмотрите на это»). Они расценили это как оскорбление Китая.
В социальных сетях призвали бойкотировать картину. Для этого местные создали специальный хештег «Monster Hunter Insults China».
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне назвали лучших актеров десятилетия.
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