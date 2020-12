В Китае запретили боевик с Миллой Йовович

Фильм "Охотник на монстров" вышел в Китае 4 декабря. Однако из-за шутки, которую зрители сочли расистской, боевик с Милой Йовович в главной роли изъяли из проката. Об этом сообщает Variety.

Жителей Китая возмутила фраза, которая прозвучала в одной из сцен фильма: «What kind of knees are these? Chi-knees» («Китайцы, японцы, грязные коленки — вы только посмотрите на это»). Они расценили это как оскорбление Китая.

В социальных сетях призвали бойкотировать картину. Для этого местные создали специальный хештег «Monster Hunter Insults China».