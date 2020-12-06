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В Голливуде сняли фильм о новой пандемии коронавируса 

Даня Виттиг 47 минут назад
В Голливуде сняли фильм, как коронавирус победит людей
Фото: кадр из трейлера "Птица в клетке"
В Сети появился трейлер фильма «Птица в клетке», котоый затронет тему пандемии и изоляции. Действие картины разворачивается в 2024 году. В основе сюжета история о новом штамме коронавируса, который превосходит по своей силе вирус 2020-го года.
По сюжету, в мире от пандемии COVID-23 за год погибли восемь миллионов человек. Заражённых отправляют в карантинные лагеря, силой забирая из домов, остальные должны соблюдать жесткую изоляцию.
Главный герой решает нарушить запреты и попасть к своей возлюбленной Саре, с которой он виделся только по видеозвонкам. Но в доме у Сары возникает проблема: соседка неважно себя чувствует — а в подъезде уже трутся силовики и люди в защитных костюмах и респираторах.
В мире премьера состоится 11 декабря 2020 года, в России — только 21 января 2021 года.
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