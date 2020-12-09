Выяснилось, кто сыграет в «Человеке-пауке 3»

Уже долгое время в медиапространстве циркулируют слухи о том, что предстоящий фильм «Человек-паук 3» станет кроссовером с трилогией о супергерое Сэма Рэйми и дилогией Марка Уэбба . Ожидается, что в третьей части перезагрузки франшизы в рамках киновселенной Marvel появятся персонажи из прошлых картин, в частности, Альфред Молина вернется к роли Доктора Осьминога.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на инсайдеров, британский актер, сыгравший во втором «Человеке-пауке» Сэма Рэйми гениального ученого Отто Октавиуса, превратившегося в суперзлодея Доктора Осьминога, присоединится к съемкам безымянного триквела, который выйдет в следующем году. Стоит отметить, что ни студия Marvel, ни кинокомпания Sony пока никак не прокомментировали эту информацию.