Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Прямой эфир ТВ

Выяснилось, кто сыграет Доктора Осьминога в «Человеке-пауке 3» 

Киноафиша 3 часа назад
Выяснилось, кто сыграет в «Человеке-пауке 3»
Фото: Киноафиша
Уже долгое время в медиапространстве циркулируют слухи о том, что предстоящий фильм «Человек-паук 3» станет кроссовером с трилогией о супергерое Сэма Рэйми и дилогией Марка Уэбба. Ожидается, что в третьей части перезагрузки франшизы в рамках киновселенной Marvel появятся персонажи из прошлых картин, в частности, Альфред Молина вернется к роли Доктора Осьминога.
Как сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на инсайдеров, британский актер, сыгравший во втором «Человеке-пауке» Сэма Рэйми гениального ученого Отто Октавиуса, превратившегося в суперзлодея Доктора Осьминога, присоединится к съемкам безымянного триквела, который выйдет в следующем году. Стоит отметить, что ни студия Marvel, ни кинокомпания Sony пока никак не прокомментировали эту информацию.
Если камео персонажа все-таки состоится, это окончательно свяжет три киновселенные про Человека-паука. С дилогией Марка Уэбба новый фильм про супергероя может связать появление Джейми Фокса в роли Электро, который стал одним из антагонистов в «Новом Человеке-пауке. Высокое напряжение». По слухам, к своим ролям в предстоящей ленте могут вернуться Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд, Кирстен Данст и Эмма Стоун.
Напомним, съемки третьего «Человека-паука» с Томом Холландом в главной роли должны были стартовать этим летом, но их отложили из-за пандемии коронавируса. Премьера фильма ожидается 17 декабря 2021 года.
Видео дня. Судьба актеров ленты «В бой идут одни "старики"»
Киноафиша: последние новости
Альфред Молина вновь сыграет Доктора Осьминога в «Человеке-пауке 3» Альфред Молина вновь сыграет Доктора Осьминога в «Человеке-пауке 3» Режиссерский дебют Вигго Мортенсена «Падение»: фильм получил новый трейлер и дату релиза Режиссерский дебют Вигго Мортенсена «Падение»: фильм получил новый трейлер и дату релиза Киану Ривз, Уилл Смит и другие артисты не получили от Warner Bros бонусы за выпуск фильмов на HBO Max Киану Ривз, Уилл Смит и другие артисты не получили от Warner Bros бонусы за выпуск фильмов на HBO Max
Комментарии
Фильмы , Том Холланд , Сэм Рэйми , Эмма Стоун , Тоби Магуайр , Марк Уэбб , Джейми Фокс , Эндрю Гарфилд , Альфред Молина
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что стало с актерами сериала «Зена — королева воинов»
12:00
Что стало с актерами сериала «Зена — королева воинов»
Актеры
Что стало с актерами ленты «В бой идут одни „старики“»
12:44
Что стало с актерами ленты «В бой идут одни „старики“»
Актеры
Финалы сериалов, которые возмутили фанатов
14:40
Финалы сериалов, которые возмутили фанатов
Сериалы
Фильмы для тех, кто думает, что уже видел все
12:35
Фильмы для тех, кто думает, что уже видел все
Фильмы
Как угасла звезда Нины Ивановой
04:43
Как угасла звезда Нины Ивановой
Актеры
Трагическая судьба Ириски из «АБВГДейки»
04:23
Трагическая судьба Ириски из «АБВГДейки»
ТВ
Церковь и «Смешарики»: что стало со звездами «Брата»
05:18
Церковь и «Смешарики»: что стало со звездами «Брата»
Актеры
Как сложилась жизнь Будулая
08:16
Как сложилась жизнь Будулая
Актеры
Сцены из фильмов Marvel, которые тянет пересмотреть
15:52
Сцены из фильмов Marvel, которые тянет пересмотреть
Фильмы
Как живет самый харизматичный прибалтийский актёр
05:01
Как живет самый харизматичный прибалтийский актёр
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение