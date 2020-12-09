Стало известно, какой фильм стал самым популярным в 2020 году.
Среди российских пользователей Google наибольшим спросом пользовалась комедия "Холоп". Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-релиз. Именно эта картина Клима Шипенко стала лидером рейтинга поисковых запросов среди фильмов.
На втором месте — "Джентльмены" от Гая Ричи, и на третьем — "Довод" Кристофера Нолана.
Популярностью пользовались также "Вторжение", "После. Глава 2", "Холодное сердце 2", "Союз спасения", "1917" и "Маленькие женщины".
Самым популярным сериалом стал "Жестокий Стамбул". На втором месте — "Бумажный дом", а на третьем — "Ветреный".
Ранее "Рамблер" писал, что Оливер Стоун снимает кино на русской атомной станции.