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Стало известно, какой фильм стал самым популярным в 2020 году.

Среди российских пользователей Google наибольшим спросом пользовалась комедия "Холоп". Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-релиз. Именно эта картина Клима Шипенко стала лидером рейтинга поисковых запросов среди фильмов.

На втором месте — "Джентльмены" от Гая Ричи, и на третьем — "Довод" Кристофера Нолана

Самым популярным сериалом стал "Жестокий Стамбул". На втором месте — "Бумажный дом", а на третьем — "Ветреный".