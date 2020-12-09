Что известно о фильме от создателей «Черного зеркала» 

2020 год оказался не самым удачным для многих отраслей и сфер, и все с нетерпением ждут его окончания. Но перед этим создатели популярного сериала «Черное зеркало» все же хотят напомнить зрителям о событиях уходящего года. «Рамблер» расскажет об этом проекте подробнее.
На днях стриминговый сервис Netflix выпустил первый официальный тизер комедийного фильма «Смерть 2020-му» от создателя сериала «Черное зеркало» Чарли Брукера и продюсера Аннабель Джонс. И видеоролик начинается со слов:
«2020. Этого даже создатели «Черного зеркала» не смогли бы придумать. Но им есть что добавить».
Для фильма был подобран такой актерский состав, который вы никогда не представляли вместе ранее. Среди них звезда сериала «Друзья» Лиза Кудроу, Хью Грант из «Отыграть назад», Самюэл Л. Джексон, Джо Кири, Лесли Джонс, Кристин Милиоти и многие другие.
В новом проекте будут использованы архивные записи происходивших в 2020 году событий. А главными героями станут эксперты, которые будут их комментировать.
Сами создатели фильма описывают новый проект так:
«Незабываемая катарсическая комедия о том годе, который вы совсем-совсем не хотите запоминать».
Премьера картины запланирована на 27 декабря.