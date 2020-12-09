Что известно о фильме от создателей «Черного зеркала» 

2020 год оказался не самым удачным для многих отраслей и сфер, и все с нетерпением ждут его окончания. Но перед этим создатели популярного сериала «Черное зеркало» все же хотят напомнить зрителям о событиях уходящего года. «Рамблер» расскажет об этом проекте подробнее.

На днях стриминговый сервис Netflix выпустил первый официальный тизер комедийного фильма «Смерть 2020-му» от создателя сериала «Черное зеркало» Чарли Брукера и продюсера Аннабель Джонс. И видеоролик начинается со слов:

«2020. Этого даже создатели «Черного зеркала» не смогли бы придумать. Но им есть что добавить».

В новом проекте будут использованы архивные записи происходивших в 2020 году событий. А главными героями станут эксперты, которые будут их комментировать.

Сами создатели фильма описывают новый проект так:

«Незабываемая катарсическая комедия о том годе, который вы совсем-совсем не хотите запоминать».

Премьера картины запланирована на 27 декабря.