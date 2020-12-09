Стало известно, кто сыграет в новом «Человеке-пауке» 

В третьей части новой трилогии «Человека-паука» вновь появится британский актер Альфред Молина. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на инсайдеров.
В предыдущей части «Человек-паук 2» режиссера Сэма Рэйми актер сыграл ученого Отто Октавиуса, который превратился в суперзлодея Доктора Осьминога.
Студии Marvel и Sony пока не прокомментировали появившуюся в Сети информацию о возвращении персонажей.
Известно, что новый фильм про Человека-паука выйдет в декабре 2021 года. Главную роль сыграет Том Холланд.
Ранее "Рамблер" сообщал, что назван любимый фильм россиян 2020 года.