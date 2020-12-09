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Стало известно, кто сыграет в новом «Человеке-пауке» 

Анна Арсеньева 2 часа назад
В третьей части новой трилогии «Человека-паука» вновь появится британский актер Альфред Молина. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на инсайдеров.
В предыдущей части «Человек-паук 2» режиссера Сэма Рэйми актер сыграл ученого Отто Октавиуса, который превратился в суперзлодея Доктора Осьминога.
Студии Marvel и Sony пока не прокомментировали появившуюся в Сети информацию о возвращении персонажей.
Известно, что новый фильм про Человека-паука выйдет в декабре 2021 года. Главную роль сыграет Том Холланд.
Ранее "Рамблер" сообщал, что назван любимый фильм россиян 2020 года.
Фильмы , Видео , Человек-Паук 2 , Том Холланд , Сэм Рэйми , Альфред Молина
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