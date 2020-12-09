«Я чуть не плакала»: Пересильд о дочери в кино

Актриса рассказала, что впервые видела дочь в таком страшном напряжении.

Пересильд призналась, что очень не хотела, чтобы ее дочери с детства начали сниматься в кино. Она считала, что девочки должны вырасти и сами определить, чем им интересно заниматься. Юлия уверена, что поддержала бы их в решении стать врачом, ученым, инженером.

Но отец, которым и является Алексей Учитель, решил иначе. В тайне от супруги он отвез свою младшую дочь на кастинг в Санкт-Петербург, где ее и утвердили на роль. Пересильд пришлось смириться с этим решением. Но вот присутствовать на съемочной площадке она отказалась. Актриса просто не могла смотреть на то, как малышка наравне со взрослыми работает в ночные смены (а их было аж 15!), как падает, согласно сценарию, в ледяную воду, как просыпается в 4 утра, чтобы пойти к гримеру.

По словам Юлии, Маша — не тот ребенок, который будет открыто говорить о своих переживаниях. Но во время премьеры фильма мама почувствовала все внутреннее напряжение и волнение дочери. Девочка, как только начался показ, сильно сжала руку матери и не отпускала ее до появления на экране титров.

«Я чуть не плакала, потому что понимала, что у нее внутри такое происходит переживание, не как у ребенка: «Ой, клево, меня на экране сейчас покажут!» Она была в напряжении до конца фильма»,

— вспомнила Пересильд.

Отметим, что старшая дочь Учителя и Пересильд тоже появилась в киноленте, но лишь в эпизодической роли. 11-летняя Аня уже решила, что ей интереснее заниматься музыкой, чем играть в кино.