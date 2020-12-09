Шесть фильмов о травле и кибербуллинге 

Как показывает статистика, большинство подростков в России сталкивались с проблемой буллинга. Детская жестокость проявляется по-разному, поэтому конфликт не всегда удается разрешить, просто наказав обидчика. На днях у наших коллег из проекта «Настоящее время» вышел документальный фильм о буллинге «Сами разберутся», в котором жертвы рассказывают, насколько разрушительно на них подействовала травля в школе. По этому поводу мы решили вновь поднять тему буллинга и привлечь к ней внимание: собрали для вас шесть художественных картин, в которых исследованы разные формы травли детей и подростков. «

Кибер-террор», 2011 год

Девочка Тэйлор была счастлива, когда ей купили ноутбук, ведь она наконец-то начала пользоваться социальными сетями без надзора мамы. Но однажды брат девочки взламывает ее аккаунт и оставляет от имени сестры несколько сообщений. Их оказывается достаточно, чтобы рассорить Тэйлор с подругами и сделать ее жертвой травли. История едва не заканчивается трагично. Мама Тэйлор, не зная, как помочь дочери, добивается принятия новых законов против кибербуллинга.

«Кибер-террор», 2015 год

По трейлеру можно решить, что это всего лишь развлекательный детектив на вечер. Но все куда серьезнее. Интимные фотографии главной героини попадают в руки хакера. Он шантажирует девушку, угрожая опубликовать снимки. Аманда Тодд, история которой легла в основу фильма, еще в течение двух лет после обнародования снимков терпела издевательства сверстников, а затем покончила с собой.

«Редкая женщина»

Главную героиню этого фильма Ванессу травит не случайный задира, а ее ревнивая лучшая подруга. С таким предательством девочке справиться вдвойне тяжелее. Интересен этот фильм в первую очередь тем, что в нем показано, как травля влияет на родителей, которые пытаются защитить ребенка.

«Связи нет»

Фильм состоит из трех отдельных историй, каждая из которых исследует разные проблемы социальных сетей. Одна из них о травле. Два школьника создают фальшивый аккаунт и начинают переписываться со своим одиноким одноклассником от лица девочки. Они публикуют переписку и фотографии мальчика, из-за чего его унижают другие дети. После попытки самоубийства ребенок впадает в кому. Отец мальчика пытается разобраться в причинах произошедшего и вступает в противостояние с родителями обидчиков.

«Такая же, как она»

Травля не всегда выражается открыто. Незаметные другим издевательства тоже могут серьезно травмировать человека. Главная героиня этого фильма стала жертвой именно такой неявной травли. Вместе с лучшим другом она решает найти доказательства того, что обаятельная любимица школы вот уже долгое время издевается над ней. Записи со скрытой камеры и переписки девушек шокируют одноклассников и учителей, которые не подозревали о травле.

На фоне остальных фильмов подборки этот мультик может показаться не слишком серьезным. Но говорить о травле нужно и с маленькими детьми, которым тяжелые фильмы смотреть пока рано. Мальчик Лукас терпит нападки соседских детей. Справиться с ними он не может, поэтому решает хотя бы выплеснуть гнев на тех, кто слабее его — муравьев. Насекомые с помощью зелья превращают мальчика в своего сородича. И все для того, чтобы показать ему: если ты стал жертвой травли, проблему не решить, самому превратившись в обидчика.