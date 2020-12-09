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Самые откровенные голливудские фильмы 

BigPicture.ru 3 часа назад
Что может лучше согреть в зимнюю пору, чем глинтвейн, теплые объятия и горячий фильм? Некоторые голливудские блокбастеры с годами не теряют заряда, бросая зрителей в жар откровенными сценами. Неприкрытая эротика, секс и ролевые игры сводят поклонников с ума, тем более, что в главных ролях снимаются известные актеры. Узнайте из нашего материала, какие фильмы вошли в горячую десятку за всю историю Голливуда.
Постельные сцены в кино привлекают зрителей не меньше, чем увлекательный сюжет. Голливудские фильмы, насыщенные откровенными кадрами, всегда бьют рейтинги просмотров и не теряют популярности в течение многих лет. Зима — самое время для горячих блокбастеров, с которыми забываешь о холоде и сырости за окном.
Вот десятка самых откровенных фильмов Голливуда, которые заведут вас с полоборота.

1. «Волк с Уолл-стрит» (2013)

В фильме, где главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо и Марго Робби, полно обнаженных сцен. Сюжет основан на мемуарах брокера Джордана Белфорта, который украл миллионы у несчастных инвесторов и потратил большую часть на кокаин и проституток. Марго Робби, сыгравшая жену Белфорта, соблазняет своего супруга прямо в детской, заставляя сердца зрителей учащенно биться.

2. «Жизнь Адель» (2013)

Французский фильм о страстной любви старшеклассницы и взрослой женщины стал настоящим хитом. Главные роли сыграли Леа Сейду и Адель Экзаркопулос, которые взволновали зрителей яркими сексуальными сценами. В финале пара занимается любовью в разных позах в течение целых семи минут! Говорят, на съемку этого эпизода ушло около десяти дней.

3. «С широко закрытыми глазами» (1999)

Элис (Николь Кидман) и Билл — счастливая супружеская пара, но за красивой картинкой скрываются неудовлетворенные желания и фантазии. Билл проникает в тайное общество, где принимает участие в оргии-маскараде. Там он сливается в страстных объятиях с незнакомкой.

4. «Нимфоманка» (2013)

Художественный фильм из двух частей, рассказывает о жизни Джо, признавшей себя нимфоманкой. Главную роль исполнила французская актриса Стейси Мартен. Картина переполнена различными видами секса, включая групповые оргии и БДСМ.

5. «Любовь» (2015)

Скандальная эротическая драма раскрывает историю любви втроем, когда пара влюбленных приглашает к себе постель еще одну девушку. Главные роли сыграли Аоми Муйок, Карл Глусман и Клара Кристин, которые часто появляются на экране в обнаженном виде и занимаются групповым сексом на глазах у потрясенных зрителей.

6. «Адвокат дьявола» (1997)

Горячий триллер по мотивам одноименного романа 1990 года рассказывает историю молодого адвоката Кевина (Киану Ривз), который работает в престижной нью-йоркской фирме. После того его жена Мэри Энн (Шарлиз Терон) пережила несколько жутких и мистических событий, юрист начинает понимать, что его босс Джон (Аль Пачино) на самом деле — дьявол. В фильме много откровенных моментов, включая появление Шарлиз Терон обнаженной в церкви и сцену с ожившими голыми скульптурами.

7. «Далласский клуб покупателей» (2013)

Основанный на реальных событиях, фильм повествует историю Рона Вудруфа (Мэттью МакКонахи), заболевшего СПИДом в середине 80-х годов, когда лечение ВИЧ-инфицированных не было распространено. Электрик провозит контрабандой несанкционированные препараты, с помощью которых занимается самолечением и продает их другим больным, организовав «Далласский клуб покупателей». В фильме главный герой занимается сексом с двумя женщинами одновременно и наслаждается стриптизом в исполнении полуобнаженной красотки.

8. «Ночи в стиле буги» (1997)

Эдди Адамс (Марк Уолберг) работал посудомойщиком в одном из ночных клубов Голливуда. Там его заметил порнорежиссер Джек Хорнер (Бёрт Рейнольдс) и превратил в настоящую порнозвезду под псевдонимом Дирк Дигглер. В фильме много пикантных сцен, изображающих съемки в порнокартинах.

9. «Страсти Дон Жуана» (2013)

Романтическая комедия рассказывает про молодого бармена, который попал в зависимость от просмотра порно. У него никогда не было серьезных отношений с девушками, пока он не встретил Барбару (Скарлетт Йоханссон). В фильме часто появляются кадры из порно, а сцена секса главных героев длится около трех минут.

10. «365 дней» (2020)

Горячие сцены из польской эротической драмы не оставят вас равнодушными. В центре событий — история члена сицилийской мафии, который похищает директора по продажам и дает ей 365 дней на то, чтобы она в него влюбилась. Фильм наполнен откровенными сценами, в том числе и элементами БДСМ, что делает его немного похожим на «50 оттенков серого».
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