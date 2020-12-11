Умер корейский режиссер Ким Ки Дук 

Все новости на карте

Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук умер в Латвии. Об этом сообщает портал Delfi в пятницу, 11 декабря.

Отмечается, что кинематографист скончался в больнице из-за осложнений, вызванных заражением коронавирусом. Ему было 59 лет.

Ким Ки Дук приехал в Латвию 20 ноября, а с 5 декабря перестал выходить на связь. Об этом рассказал документалист Виталий Манский , основатель и президент международного кинофестиваля «Артдокфест», завершившегося в Риге 1 декабря.

Кинематографист якобы прибыл в Латвию ради оформления вида на жительство и приобретения дома в Юрмале, однако не появился на запланированной встрече.