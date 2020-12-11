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Умер корейский режиссер Ким Ки Дук 

Lenta.ru и ещё 11 18 часов назад
Умер корейский режиссер Ким Ки Дук
Фото: Yves Herman / Reuters
Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук умер в Латвии. Об этом сообщает портал Delfi в пятницу, 11 декабря.
Отмечается, что кинематографист скончался в больнице из-за осложнений, вызванных заражением коронавирусом. Ему было 59 лет.
Ким Ки Дук приехал в Латвию 20 ноября, а с 5 декабря перестал выходить на связь. Об этом рассказал документалист Виталий Манский, основатель и президент международного кинофестиваля «Артдокфест», завершившегося в Риге 1 декабря.
Кинематографист якобы прибыл в Латвию ради оформления вида на жительство и приобретения дома в Юрмале, однако не появился на запланированной встрече.
Ким Ки Дук снял такие фильмы, как «Натянутая тетива», «Весна, лето, осень, зима… и снова весна», «Пустой дом», «Мебиус», «Адрес неизвестен» и «Время». В декабре 2017 года сообщалось, что его по решению прокуратуры Сеула оштрафовали на 4,5 тысячи долларов за принуждение актрисы к съемке в сцене секса.
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Фильмы , Время , Мебиус , Виталий Манский
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