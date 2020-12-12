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Названы любимые новогодние фильмы россиян 

Елизавета Назарова 13 часов назад
Стали известны новогодние фильмы, которые россияне считают самыми любимыми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob.
С 30 по 7 ноября специалисты опросили 1,6 тысячи жителей России старше 18 лет.
"Ирония судьбы, или С легким паром" остается любимым новогодним фильмом у жителей России. Его назвали 26% опрошенных. При этом популярность ленты Эльдара Рязанова снижается: 10 лет назад ее называли любимой 42% россиян.
Следующим претендентом на звание любимого новогоднего фильма стала комедия "Один дома". Ее популярность заметно растет: 10 лет назад фильм отмечали 3% респондентов, а теперь 20%. В исследовании объясняют это тем, что начинает подрастать поколение, выросшее на голливудских фильмах.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы лучшие сериалы года.
Фильмы , Видео , Один дома , Эльдар Рязанов , РИА Новости
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