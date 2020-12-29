Факты об «Осеннем марафоне», которые скрывали создатели

С момента выхода на экраны картины Георгия Данелии "Осенний марафон" прошло больше 40 лет. Однако, несмотря на это, фильм по-прежнему любим зрителями. Вместе с тем даже самые преданные фанаты картины не знают, как снимался "Осенний марафон". Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Как Басилашвили получил роль

Изначально Олег Басилашвили показался режиссеру слишком уверенным в себе. Данелия боялся, что актер не сможет войти в образ мягкого Бузыкина. В конце концов, Басилашвили удалось получить роль хитростью. Ассистент режиссера посоветовал ему не выходить из образа на глазах у Данелии. Однажды режиссер подвез актера, после чего увидел, как Басилашвили в съехавшей на бок кепке топтался на переходе, не решаясь перейти дорогу. Эта ситуация покорила Данелию, он тотчас увидел в актере Бузыкина.

Почему "Осенний марафон"

Поначалу Данелия планировал назвать картину "Горестная жизнь плута", однако вскоре счел это название слишком прямолинейным. Режиссер решил, что оно чересчур однозначно характеризует Бузыкина, хотя герой гораздо сложнее и многограннее. Тогда киноленту переименовали в "Осенний марафон": осень характеризует возраст главного героя, а "марафон" говорит о том, что Бузыкин все время бежит и не может остановиться, чтобы понять, чего он хочет на самом деле.

Любовь и возмущение

"Осенний марафон" был принят зрителями на ура, но нашлись и те, кому фильм категорически не понравился. Одних женщин не устраивало то, что Бузыкин окончательно не вернулся к жене, других, что он не остался с любовницей. А когда фильм показывали на фестивале в Сан-Себастьяне одна из зрительниц крикнула: "Вы подлец, Георгий Николаевич!". Оскорбить режиссера решилась переводчица, которая три года была влюблена в женатого мужчину.