В Marvel пообещали перезапустить «Фантастическую четверку» 

Marvel Studios анонсировала перезапуск «Фантастической четверки». Об этом сообщается в заявлении пресс-службы студии, опубликованном 11 декабря.

Представители студии указали, что режиссером картины станет Джон Уоттс , приложивший руку к съемкам кинокомикса про Человека-Паука с Томом Холландом . Вместе с анонсом Marvel опубликовала короткий тизер. Имена актеров, которым предстоит сняться в ленте, пока не раскрываются.

Раскрывая планы на 2021 год, студия анонсировала еще несколько крупных проектов. По словам представителей Marvel, в следующем году планируется вывести на экраны 10 сериалов про супергероев. В частности, речь идет о «Ванде/Вижн», «Соколе и Зимнем солдате», «Локи», анимационном сериале об альтернативной вселенной под названием «Что, если?», а также «Мисс Марвел», «Соколином глазе» и других проектах, о которых станет известно позднее.

Также в студии рассказали и о планах, касающихся полнометражных фильмов. Так, было сказано о возвращении Рейчел МакАдамс в новой части «Доктора Стрэнджа», которая выйдет 25 марта 2022 года. Кроме того, в Marvel раскрыли роль Кристиана Бейла в фильме «Тор: Любовь и гром» — как оказалось, он исполнит роль злодея Горра, также известного как Убийца богов.

Помимо прочего, было сказано, что Джеймс Ганн к 2022 году снимет праздничный спешл по «Стражам Галактики».