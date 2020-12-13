Фильмы, которые помогут создать новогоднее настроение 

До Нового года осталось совсем немного и, если у вас еще нет праздничного настроения, то эта подборка для вас. «Рамблер» собрал фильмы, которые помогут создать новогоднюю атмосферу.

«Гринч — похититель Рождества»

По сюжету, Гринч, роль которого исполнил Джим Керри , обиделся на жителей Ктограда и ушел жить в одинокую, обдуваемую всеми ветрами гору. В своей пещере он злился на всех, но больше всего Гринч ненавидел Рождество. И однажды, Гринч решил украсть этот праздник у горожан.

Кадр из фильма «Один дома»

Маколей Калкин навсегда остался в глазах многих зрителей 10-летним Кевином, которого родители случайно оставили одного дома. А в Новый год уморительные приключения его героя еще больше поднимают настроение, и невольно вспоминаются лучшие моменты детства.

Кадр из мультфильма «Хранители снов»

Трогательный мультфильм о борьбе со злым духом, который намерен украсть детские мечты. Чтобы противостоять Кромешнику, Санта, Ледяной Джек, Кролик, Зубная фея и Песочный человек объединяются в команду, и всеми силами пытаются защитить мечты маленьких беззащитных детей.

Кадр из фильма «Новогодний корпоратив»