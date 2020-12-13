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Фильмы, которые помогут создать новогоднее настроение 

Мария Грибова 58 минут назад
До Нового года осталось совсем немного и, если у вас еще нет праздничного настроения, то эта подборка для вас. «Рамблер» собрал фильмы, которые помогут создать новогоднюю атмосферу.

«Гринч — похититель Рождества»

По сюжету, Гринч, роль которого исполнил Джим Керри, обиделся на жителей Ктограда и ушел жить в одинокую, обдуваемую всеми ветрами гору. В своей пещере он злился на всех, но больше всего Гринч ненавидел Рождество. И однажды, Гринч решил украсть этот праздник у горожан.

«Один дома»

Кадр из фильма «Один дома»
Маколей Калкин навсегда остался в глазах многих зрителей 10-летним Кевином, которого родители случайно оставили одного дома. А в Новый год уморительные приключения его героя еще больше поднимают настроение, и невольно вспоминаются лучшие моменты детства.

«Хранители снов»

Кадр из мультфильма «Хранители снов»
Трогательный мультфильм о борьбе со злым духом, который намерен украсть детские мечты. Чтобы противостоять Кромешнику, Санта, Ледяной Джек, Кролик, Зубная фея и Песочный человек объединяются в команду, и всеми силами пытаются защитить мечты маленьких беззащитных детей.

«Новогодний корпоратив»

Кадр из фильма «Новогодний корпоратив»
В 2020 году многие сотрудники остались без корпоратива, поэтому предлагаем его провести в компании с Дженнифер Энистон. По сюжету, брат генерального директора узнает, что его филиал хотят закрыть, и чтобы спасти фирму, он заключает договор с влиятельным клиентом. И для этого мужчина организовывает фееричный корпоратив, однако все идет совсем не по сценарию.
Комментарии 1
Фильмы , Видео , Хранители снов , Новогодний корпоратив , Один дома , Джим Керри , Дженнифер Энистон , Маколей Калкин
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