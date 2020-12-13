В Европе назвали лучший фильм года 

Европейская киноакадемия назвала датскую картину «Еще по одной» лучшим фильмом года.
Лента получила главную награду и победила еще в нескольких номинациях. Так, Томас Винтерберг стал лучшим режиссером и вместе с соавтором Тобиасом Линдхольмом поделил премию за лучший сценарий, а сыгравший главную роль Мадс Миккельсен, назван лучшим актером.
Кадр из фильма "Еще по одной"
Помимо главной награды, лента одержала победу еще в нескольких номинациях. Ее создатель Томас Винтерберг стал лучшим режиссером и поделил премию за сценарий со своим соавтором Тобиасом Линдхольмом. Мадс Миккельсен, исполнивший главную роль, назван лучшим актером.
"Мой первый фильм был про насилие над ребенком, второй тоже, а теперь я снял фильм про четверых белых гетеросексуальных мужчин, которые учат детей пить. Такого никогда бы не произошло за пределами этого континента, и я горжусь, что получил награду на этом континенте…", — заявил режиссер картины Томас Винтерберг.
Интересно, что в 2019 году у Витенберга вышел фильм, посвященный гибели российской подводной лодки «Курск».
На главную награду также претендовали фильмы «Тело христово» польского режиссера Яна Комасы и «Мартин Иден» итальянца Пьетро Марчелло.
Лучшей актрисой стала Паула Бер за роль фильме «Ундина». Лучшим документальным фильмом стал румынский «Коллектив» Александра Нанау о коррупции в сфере здравоохранения.