В Европе назвали лучший фильм года 

Европейская киноакадемия назвала датскую картину «Еще по одной» лучшим фильмом года.

Кадр из фильма "Еще по одной"

Помимо главной награды, лента одержала победу еще в нескольких номинациях. Ее создатель Томас Винтерберг стал лучшим режиссером и поделил премию за сценарий со своим соавтором Тобиасом Линдхольмом. Мадс Миккельсен, исполнивший главную роль, назван лучшим актером.

"Мой первый фильм был про насилие над ребенком, второй тоже, а теперь я снял фильм про четверых белых гетеросексуальных мужчин, которые учат детей пить. Такого никогда бы не произошло за пределами этого континента, и я горжусь, что получил награду на этом континенте…", — заявил режиссер картины Томас Винтерберг.

Интересно, что в 2019 году у Витенберга вышел фильм, посвященный гибели российской подводной лодки «Курск»

На главную награду также претендовали фильмы «Тело христово» польского режиссера Яна Комасы и «Мартин Иден» итальянца Пьетро Марчелло.

Лучшей актрисой стала Паула Бер за роль фильме «Ундина». Лучшим документальным фильмом стал румынский «Коллектив» Александра Нанау о коррупции в сфере здравоохранения.