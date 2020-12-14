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Netflix экранизирует роман Ремарка 

Lenta.ru 10 часов назад
Netflix экранизирует роман Ремарка
Фото: Phil McCarten / Reuters
Cтриминговый сервис Netflix экранизирует роман немецкого писателя Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен». Об этом сообщает Variety.
По данным издания, режиссером картины выступит Эдвард Бергер, сценарий к фильму написали бывший журналист Washington Post Ян Стокелл и продюсер и актриса Лесли Патерсон. Одну из главных ролей сыграет Даниэль Брюль, известный своии работами в фильма «Гудбай, Ленин» и «Бесславные ублюдки».
Отмечается, что проект станет одним из самых дорогостоящих среди когда-либо снятых в Германии. Производство фильма начнется в марте 2021 года.
Книга Ремарка была ранее адаптирована Льюисом Майлстоуном вскоре после ее публикации в 1929 году, получив в 1930 году «Оскар» в номинациях «Лучший фильм» и за лучшую режиссуру. В 1979 году вышел телевизионный фильм Делберта Манна по роману, получивший «Золотой глобус».
Роман Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен» входит в большую тройку романов «потерянного поколения», изданных в 1929 году, наряду с произведениями «Прощай, оружие!» Эрнеста Хемингуэя и «Смерть героя» Ричарда Олдингтона. Антивоенный роман повествует обо всем пережитом, увиденном на фронте молодым солдатом Паулем Боймером, а также его фронтовыми товарищами в Первой мировой войне.
Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года российский сериал «Эпидемия» (To The Lake) вошел в десятку лучших иностранных шоу на стриминговом сервисе Netflix. Как рассказали в пресс-службе кинокомпании 1-2-3 Production, которая занималась производством «Эпидемии», в октябре отечественный проект две недели продержался в топ-10 самых просматриваемых сериалов на платформе.
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Фильмы , Оскар , На западном фронте без перемен , Бесславные ублюдки , Эпидемия , Льюис Майлстоун , Эдвард Бергер , Эрнест Хемингуэй , Даниэль Брюль , Netflix , Washington Post
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