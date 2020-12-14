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Спорные сцены в фильмах, которые вы никогда не увидите 

Александра Нечаева 2 часа назад
Иногда режиссеры включают в свои фильмы довольно спорные сцены, пытаясь привлечь к картине повышенный интерес. Правда, часто такое желание оборачивается потерей части аудитории, поскольку из-за откровенных или слишком жестоких сцен приходится повышать возрастной ценз. Руководство студий это чаще всего не устраивает, поэтому они настаивают на удалении подобных эпизодов из фильмов.
Смотрите видео и узнайте, какие сцены вырезали из известных фильмов и почему.
Ранее "Рамблер" рассказывал о дичайших ляпах культовых советских фильмов.
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