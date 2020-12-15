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Россияне назвали лучший фильм года 

Даня Виттиг 37 минут назад
Пользователи портала «Кино Mail.ru» выбрали самый лучший фильм 2020 года. Криминальная комедия британского режиссера Гая Ричи «Джентльмены» набрала больше всего голосов. Об этом сообщает «Лента.ру».
На второй позиции рейтинга оказалась картина «Маленькие женщины» Греты Гервиг. Лента Кристофера Нолана «Довод» заняла третье место.
Лучшим сериалом при этом стал проект канала ТНТ «Перевал Дятлова», посвященный тайне гибели группы советских туристов в 1959 году. Второе место — у мелодрамы «257 причин, чтобы жить». Топ-3 замыкает детектив «Казанова» производства Первого канала. Зарубежным сериалом года стал «Ход королевы» от Netflix.
Самым популярным актером признали Милоша Биковича, а актрисой года стала Виктория Исакова.
Ранее "Рамблер" сообщал о спорных сценах фильмов, которые вы никогда не увидите.
Фильмы , Видео , Маленькие женщины , Казанова , Грета Гервиг , Виктория Исакова , Кристофер Нолан , Милош Бикович , Netflix
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