Российский фильм вошел в мировой список лучших лент 2020 года 

Сайт о кино IndieWire опубликовал итоги ежегодного голосования более 230 критиков и журналистов по всему миру за лучшие фильмы, лучших актеров и режиссеров 2020 года. Картина «Дылда» режиссера Кантемира Балагова заняла шестое место в списке лучших фильмов года и второе — в списке лучших иностранных фильмов, сам режиссер — девятое в рейтинге лучших режиссеров года.
Фильм «Гунда» Виктора Косаковского попал в итоговый топ-10 в номинации за лучшую операторскую работу.
Среди финалистов голосования — «Бакурау» Жулиано Дорнеля и Клебера Мендонсы Фильо, «Голос перемен» и «Лаверс Рок» Стива Маккуина, «Думаю, как все закончить» Чарли Кауфмана, «Пятеро одной крови» Спайка Ли и другие фильмы.
Впервые номинации «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль» были объединены в гендерно-нейтральную категорию «Лучшее исполнение». Победил Риз Ахмед, который сыграл роль барабанщика, теряющего слух, в фильме «Звук металла» Дариуса Мардера. Второе место досталось Фрэнсис Макдорманд за роль в картине «Земля кочевников» Хлои Чжао.
Лучшим документальным фильмом выбрали «Дик Джонс мертв» Керстена Джонсона о страхе потери родного человека: постановщица в сюрреалистической манере рассказала о своем отце Ричарде, который страдает деменцией.