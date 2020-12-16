Российский фильм вошел в мировой список лучших лент 2020 года 

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Сайт о кино IndieWire опубликовал итоги ежегодного голосования более 230 критиков и журналистов по всему миру за лучшие фильмы, лучших актеров и режиссеров 2020 года. Картина «Дылда» режиссера Кантемира Балагова заняла шестое место в списке лучших фильмов года и второе — в списке лучших иностранных фильмов, сам режиссер — девятое в рейтинге лучших режиссеров года.

Фильм «Гунда» Виктора Косаковского попал в итоговый топ-10 в номинации за лучшую операторскую работу.

Лучшим документальным фильмом выбрали «Дик Джонс мертв» Керстена Джонсона о страхе потери родного человека: постановщица в сюрреалистической манере рассказала о своем отце Ричарде, который страдает деменцией.