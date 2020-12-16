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Российский фильм вошел в мировой список лучших лент 2020 года 

Вечерняя Москва и ещё 2 4 часа назад
Российский фильм вошел в мировой список лучших лент 2020 года
Фото: Кадр из фильма «Дылда»
Сайт о кино IndieWire опубликовал итоги ежегодного голосования более 230 критиков и журналистов по всему миру за лучшие фильмы, лучших актеров и режиссеров 2020 года. Картина «Дылда» режиссера Кантемира Балагова заняла шестое место в списке лучших фильмов года и второе — в списке лучших иностранных фильмов, сам режиссер — девятое в рейтинге лучших режиссеров года.
Фильм «Гунда» Виктора Косаковского попал в итоговый топ-10 в номинации за лучшую операторскую работу.
Среди финалистов голосования — «Бакурау» Жулиано Дорнеля и Клебера Мендонсы Фильо, «Голос перемен» и «Лаверс Рок» Стива Маккуина, «Думаю, как все закончить» Чарли Кауфмана, «Пятеро одной крови» Спайка Ли и другие фильмы.
Впервые номинации «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль» были объединены в гендерно-нейтральную категорию «Лучшее исполнение». Победил Риз Ахмед, который сыграл роль барабанщика, теряющего слух, в фильме «Звук металла» Дариуса Мардера. Второе место досталось Фрэнсис Макдорманд за роль в картине «Земля кочевников» Хлои Чжао.
Лучшим документальным фильмом выбрали «Дик Джонс мертв» Керстена Джонсона о страхе потери родного человека: постановщица в сюрреалистической манере рассказала о своем отце Ричарде, который страдает деменцией.
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Фильмы , Спайк Ли , Стив Маккуин , Риз Ахмед , Фрэнсис Макдорманд , Чарли Кауфман , Кантемир Балагов , Хлоя Чжао
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