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В Сеть попали подробности сюжета фильма «Чудо-женщина: 1984» 

Peopletalk 3 часа назад
В Сеть попали подробности сюжета «Чудо-женщины: 1984»
Фото: Peopletalk
Ведущий вечернего шоу Грэм Нортон в разговоре с актрисой Галь Гадот, кажется, случайно раскрыл подробности сюжета фильма «Чудо-женщина: 1984».
Все дело в том, что он упомянул невидимый самолет, на котором якобы будет передвигаться главная героиня, после чего актриса заявила, что не понимает о чем речь.
Напомним, премьера фильма «Чудо-женщины» 2017-го с Галь Гадот в главной роли состоится уже 14 января 2021 года! На этот раз события разворачиваются в 1984-м: влиятельный и успешный бизнесмен (Лорд) мечтает стать богом среди простых смертных и собирает магические артефакты. В поисках ему помогает специалист по древней истории Барбара Энн Минерва, но все идет не по плану.
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Фильмы , Чудо-женщина , Грэм Нортон , Галь Гадот
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