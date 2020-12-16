В Сеть попали подробности сюжета «Чудо-женщины: 1984»

Все дело в том, что он упомянул невидимый самолет, на котором якобы будет передвигаться главная героиня, после чего актриса заявила, что не понимает о чем речь.

Напомним, премьера фильма «Чудо-женщины» 2017-го с Галь Гадот в главной роли состоится уже 14 января 2021 года! На этот раз события разворачиваются в 1984-м: влиятельный и успешный бизнесмен (Лорд) мечтает стать богом среди простых смертных и собирает магические артефакты. В поисках ему помогает специалист по древней истории Барбара Энн Минерва, но все идет не по плану.