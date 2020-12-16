Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите кино за 1 рубль на все праздники!
Выберите кино за 1 рубль на все праздники! Включите сейчас ⟶
Прямой эфир ТВ

Российский фильм вошел в список лучших кинолент мира 

Стелла Шмель 1 час назад
Опубликованы итоги ежегодного голосование за звание лучшего фильма по версии IndieWire. Более 230 экспертов приняли участие в голосовании. По итогам — картина "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова заняла в рейтинге шестое место в списке лучших фильмов года.
Также "Дылда" заняла почетное второе место в списке лучшихиностранных фильмов, а режиссер занял девятую строчку в списке лучших режиссеров года.
Кроме того, в топ-10 попал фильм "Гунда" от режиссера Виктора Косаковского в номинации за лучшую операторскую работу.
Ранее "Рамблер" писал, что в "Современнике" прокомментировали слова Садальского о прощании с Гафтом.
Фильмы , Видео , Кантемир Балагов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как сложилась судьба звезды сериала «Следствие ведут знатоки»
05:17
Как сложилась судьба звезды сериала «Следствие ведут знатоки»
Актеры
Спорные сцены в фильмах, которые вы никогда не увидите
04:06
Спорные сцены в фильмах, которые вы никогда не увидите
Фильмы
Дичайшие ляпы культовых советских фильмов
02:44
Дичайшие ляпы культовых советских фильмов
Фильмы
Запрещенные сцены фильмов, которые не показывают зрителям
04:31
Запрещенные сцены фильмов, которые не показывают зрителям
Фильмы
Что стало с Яшкой-цыганом из «Неуловимых мстителей»
05:46
Что стало с Яшкой-цыганом из «Неуловимых мстителей»
Актеры
Почему никто не хочет работать с Дженнифер Энистон
09:15
Почему никто не хочет работать с Дженнифер Энистон
Актеры
Что стало с актерами сериала «Зена — королева воинов»
12:00
Что стало с актерами сериала «Зена — королева воинов»
Актеры
Что стало с актерами ленты «В бой идут одни „старики“»
12:44
Что стало с актерами ленты «В бой идут одни „старики“»
Актеры
Финалы сериалов, которые возмутили фанатов
14:40
Финалы сериалов, которые возмутили фанатов
Сериалы
Фильмы для тех, кто думает, что уже видел все
12:35
Фильмы для тех, кто думает, что уже видел все
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение