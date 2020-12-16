Российский фильм вошел в список лучших кинолент мира 

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Опубликованы итоги ежегодного голосование за звание лучшего фильма по версии IndieWire. Более 230 экспертов приняли участие в голосовании. По итогам — картина "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова заняла в рейтинге шестое место в списке лучших фильмов года.

Также "Дылда" заняла почетное второе место в списке лучшихиностранных фильмов, а режиссер занял девятую строчку в списке лучших режиссеров года.

Кроме того, в топ-10 попал фильм "Гунда" от режиссера Виктора Косаковского в номинации за лучшую операторскую работу.