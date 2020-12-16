Один из героев «Стражей Галактики» оказался полиамором

Один из главных персонажей комиксов «Стражи Галактики» оказался бисексуалом и полиамором. Об этом сообщает Screen Rant.

В одном из выпусков Звездный Лорд вступает в отношения с персонажами мужского и женского полов. У героя завязываются романтические отношения с Арадией и Морсом — двумя синекожими гуманоидами, которые, как и он, ведут кочевой образ жизни. Поначалу Звездный Лорд отвергает ухаживания пары, однако, проведя с ней 12 лет, признает, что Арадия и Морс стали для него родными.

Уточняется, что отношения троицы длятся более сотни лет. При этом неизвестно, будет ли студия Marvel рассказывать о полиаморности Звездного Лорда в фильмах. В серии картин этого персонажа сыграл Крис Пратт