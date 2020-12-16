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Один из главных персонажей «Стражей Галактики» оказался бисексуалом и полиамором 

Lenta.ru 6 часов назад
Один из героев «Стражей Галактики» оказался полиамором
Фото: Кадр из фильма «Стражи Галактики»
Один из главных персонажей комиксов «Стражи Галактики» оказался бисексуалом и полиамором. Об этом сообщает Screen Rant.
В одном из выпусков Звездный Лорд вступает в отношения с персонажами мужского и женского полов. У героя завязываются романтические отношения с Арадией и Морсом — двумя синекожими гуманоидами, которые, как и он, ведут кочевой образ жизни. Поначалу Звездный Лорд отвергает ухаживания пары, однако, проведя с ней 12 лет, признает, что Арадия и Морс стали для него родными.
Уточняется, что отношения троицы длятся более сотни лет. При этом неизвестно, будет ли студия Marvel рассказывать о полиаморности Звездного Лорда в фильмах. В серии картин этого персонажа сыграл Крис Пратт.
14 февраля актер Хааз Слейман рассказал, что в новом фильме «Вечные» студии Marvel впервые покажут пару геев с ребенком. Артист признался, что исполнит в картине роль супруга супергероя Фастоса, в образе которого предстанет Брайан Тайри Генри. На вопрос журналиста о том, покажут ли в фильме однополый поцелуй, Слейман ответил положительно, пояснив, что сцена будет красивой и трогательной.
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Фильмы , Стражи Галактики , Крис Пратт , Хааз Слейман
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