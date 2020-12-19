Российские новогодние фильмы, не уступающие советским 

Советские новогодние фильмы уже стали классикой, но сейчас подрастает поколение, которое выросло на Голливудском и российском кино. Поэтому приоритеты постепенно изменяются, а "Иронию судьбы" заменяют "Одним дома". "Рамблер" собрал лучшие новогодние фильмы, которые не уступают советским.

С 2010 года было выпущено сразу восемь частей этих комедийных фильмов. Если вы хотите поднять себе новогоднее настроение, то начинайте с первой части и смотрите до тех пор, пока не устанете. Каждая картина рассказывает несколько новелл, связанных между собой. Фильм дает доброе и теплое ощущение предстоящего праздника и единения.

"Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел"

Кадр из фильма "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел"

Сергей Бурунов и Поклонников у классического сериала было предостаточно, тем более, что в нем сыграли главные роли народные любимцы: Александр Петров Александра Бортич . После одного из сезонов герои вернулись к зрителям, но уже не больших экранах и подарили забавную историю о новогоднем настроении.

Кадр из фильма "SOS, Дед Мороз или Все сбудется!"

В фильме рассказывают историю девочки, которая в канун Нового года мечтает только о том, чтобы ее родители не разводились. Свое желание она пишет Деду Морозу и встречает его в день перед праздником. Им оказывается мошенник, но все равно пытается помочь девочке.

"Невидимки"

Кадр из фильма "Невидимки"

Перед Новым годом главный герой фильма оказывается невидимым. Замечает он это не сразу, так как по жизни не любит выделяться из компании. Внезапно он обнаруживает, что не у него одного такая суперспособность. Добрый фильм, который можно посмотреть для настроения.