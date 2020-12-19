Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
«Довод» - ЦРУ против русских
«Довод» - ЦРУ против русских Смотреть в Okko ⟶
Прямой эфир ТВ

Российские новогодние фильмы, не уступающие советским 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Советские новогодние фильмы уже стали классикой, но сейчас подрастает поколение, которое выросло на Голливудском и российском кино. Поэтому приоритеты постепенно изменяются, а "Иронию судьбы" заменяют "Одним дома". "Рамблер" собрал лучшие новогодние фильмы, которые не уступают советским.

"Елки"

С 2010 года было выпущено сразу восемь частей этих комедийных фильмов. Если вы хотите поднять себе новогоднее настроение, то начинайте с первой части и смотрите до тех пор, пока не устанете. Каждая картина рассказывает несколько новелл, связанных между собой. Фильм дает доброе и теплое ощущение предстоящего праздника и единения.

"Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел"

Кадр из фильма "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел"
Поклонников у классического сериала было предостаточно, тем более, что в нем сыграли главные роли народные любимцы: Александр Петров, Сергей Бурунов и Александра Бортич. После одного из сезонов герои вернулись к зрителям, но уже не больших экранах и подарили забавную историю о новогоднем настроении.

"SOS, Дед Мороз или Все сбудется!"

Кадр из фильма "SOS, Дед Мороз или Все сбудется!"
В фильме рассказывают историю девочки, которая в канун Нового года мечтает только о том, чтобы ее родители не разводились. Свое желание она пишет Деду Морозу и встречает его в день перед праздником. Им оказывается мошенник, но все равно пытается помочь девочке.

"Невидимки"

Кадр из фильма "Невидимки"
Перед Новым годом главный герой фильма оказывается невидимым. Замечает он это не сразу, так как по жизни не любит выделяться из компании. Внезапно он обнаруживает, что не у него одного такая суперспособность. Добрый фильм, который можно посмотреть для настроения.
Комментарии 10
Фильмы , Видео , Ёлки , Невидимка , SOS, Дед Мороз или Все сбудется! , Один дома , Александр Петров , Сергей Бурунов , Александра Бортич
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые лучшие сцены, удаленные из фильмов
07:50
Самые лучшие сцены, удаленные из фильмов
Фильмы
Как сложилась судьба Пьеро
03:53
Как сложилась судьба Пьеро
Актеры
Что стало с советской Мэрилин Монро
08:22
Что стало с советской Мэрилин Монро
Актеры
Как сложилась судьба звезды сериала «Следствие ведут знатоки»
05:17
Как сложилась судьба звезды сериала «Следствие ведут знатоки»
Актеры
Спорные сцены в фильмах, которые вы никогда не увидите
04:06
Спорные сцены в фильмах, которые вы никогда не увидите
Фильмы
Дичайшие ляпы культовых советских фильмов
02:44
Дичайшие ляпы культовых советских фильмов
Фильмы
Запрещенные сцены фильмов, которые не показывают зрителям
04:31
Запрещенные сцены фильмов, которые не показывают зрителям
Фильмы
Что стало с Яшкой-цыганом из «Неуловимых мстителей»
05:46
Что стало с Яшкой-цыганом из «Неуловимых мстителей»
Актеры
Почему никто не хочет работать с Дженнифер Энистон
09:15
Почему никто не хочет работать с Дженнифер Энистон
Актеры
Что стало с актерами сериала «Зена — королева воинов»
12:00
Что стало с актерами сериала «Зена — королева воинов»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение