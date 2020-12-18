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В новом фильме Гамлета превратят в женщину 

Lenta.ru и ещё 4 5 часов назад
Актриса Нуми Рапас сыграет Гамлета
Фото: Globallookpress.com
В новой экранизации трагедии Уильяма Шекспира Гамлета превратят в женщину. Об этом сообщает издание Daedline.
Главную роль в картине режиссера Али Аббаси исполнит актриса Нуми Рапас, известная по таким проектам, как «Девушка с татуировкой дракона», «Шерлок Холмс: Игра теней» и «Прометей». Съемки ленты запланированы на осень 2021 года.
«Шекспир украл у нас историю Гамлета. Теперь нам пора потребовать ее обратно и сделать новую версию настолько безумной и кровавой, что он [Шекспир] перевернется в могиле. Давайте снова сделаем Гамлета великим!» — высказался о своей работе Аббаси, получивший премию Каннского кинофестиваля «Особый взгляд» за свою последнюю картину «На границе миров».
Рапас отметила, что Гамлет для нее является ролью мечты. Она также похвалила режиссера фильма за храбрость и новаторский подход.
Летом стало известно, что 25-м фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Согласно сюжету новой части шпионской саги Джеймс Бонд временно прерывает службу и отправляется отдыхать на Ямайку, в это время MI6 присваивает номер 007 новому оперативнику, женщине.
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Фильмы , Шерлок Холмс: Игра теней , Прометей , На границе миров , Девушка с татуировкой дракона , Уильям Шекспир , Шерлок Холмс , Джеймс Бонд
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