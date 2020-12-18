Актриса Нуми Рапас сыграет Гамлета

В новой экранизации трагедии Уильяма Шекспира Гамлета превратят в женщину. Об этом сообщает издание Daedline.

«Шекспир украл у нас историю Гамлета. Теперь нам пора потребовать ее обратно и сделать новую версию настолько безумной и кровавой, что он [Шекспир] перевернется в могиле. Давайте снова сделаем Гамлета великим!» — высказался о своей работе Аббаси, получивший премию Каннского кинофестиваля «Особый взгляд» за свою последнюю картину «На границе миров»

Рапас отметила, что Гамлет для нее является ролью мечты. Она также похвалила режиссера фильма за храбрость и новаторский подход.