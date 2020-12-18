Самые лучшие сцены, удаленные из фильмов 

Порой режиссерам приходится удалять из своих фильмов некоторые эпизоды. Причины могут быть разными, но всегда создателям картин это сделать очень не просто. Некоторые эпизоды, которые режиссерам пришлось удалить, могли бы совершенно изменить мнение зрителей о целом фильме, а без них картина выглядит совершенно иначе. В видео собраны лучшие удаленные эпизоды, которые могли бы сделать знаменитые картины еще лучше, чем они есть сейчас.