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Актриса Нуми Рапас в новом фильме сыграет Гамлета 

Мария Грибова 4 часа назад
Актриса Нуми Рапас сыграет Гамлета
Фото: РИА Новости
В экранизации трагедии Уильяма Шекспира Гамлета сыграет женщина. Об этом сообщает издание Daedline.
Главная роль в картине Али Аббаси досталась Нуми Рапас. Актриса известна по таким проектам, как «Девушка с татуировкой дракона», «Шерлок Холмс: Игра теней» и «Прометей».

«Шекспир украл у нас историю Гамлета. Теперь нам пора потребовать ее обратно и сделать новую версию настолько безумной и кровавой, что он [Шекспир] перевернется в могиле. Давайте снова сделаем Гамлета великим!»

— пояснил режиссер.
Сама актриса поделилась, что Гамлет для нее является ролью мечты.
Съемки ленты запланированы на осень 2021 года.
Ранее «Рамблер» писал о том, почему ведущего «Что? Где? Когда?» не показывали в эфире.
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