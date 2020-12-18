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Берлинский кинофестиваль пройдет в виртуальном формате 

ТАСС и ещё 4 4 часа назад
Берлинский кинофестиваль пройдет в виртуальном формате
Фото: Pixabay
Берлинский кинофестиваль пройдет в следующем году в два этапа: в марте в онлайн-формате состоятся мероприятия для представителей отрасли, а обычные показы запланированы на июнь. Об этом говорится в сообщении, которое распространили в пятницу организаторы смотра.
"В качестве ответа на пандемию мы выработали новый формат для Берлинале. Предстоящий смотр пройдет в два этапа: мероприятия для представителей отрасли состоятся в онлайн-формате с 1 по 5 марта, а показы для зрителей — в июне 2021 года".
Изначально планировалось, что фестиваль пройдет в феврале. ​​​​​​
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