Берлинский кинофестиваль пройдет в виртуальном формате 

Берлинский кинофестиваль пройдет в следующем году в два этапа: в марте в онлайн-формате состоятся мероприятия для представителей отрасли, а обычные показы запланированы на июнь. Об этом говорится в сообщении, которое распространили в пятницу организаторы смотра.

"В качестве ответа на пандемию мы выработали новый формат для Берлинале. Предстоящий смотр пройдет в два этапа: мероприятия для представителей отрасли состоятся в онлайн-формате с 1 по 5 марта, а показы для зрителей — в июне 2021 года".

Изначально планировалось, что фестиваль пройдет в феврале. ​​​​​​