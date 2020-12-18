Пять человек уволились после срыва Тома Круза на съемках

Пять членов съемочной группы фильма «Миссия: невыполнима» уволились из-за актера Тома Круза , который также является продюсером франшизы. Об этом сообщает The Sun.

Как утверждает источник издания, напряжение внутри команды нарастало месяцами, однако, когда грубое поведение артиста на работе стало достоянием общественности, некоторые из его коллег решили покинуть проект. При этом отмечается, что Круз сильно расстроен тем, что другие работники не так серьезно относятся к съемочному процессу.

Ранее в сеть слили запись, на которой актер обматерил членов съемочной группы фильма «Миссия: невыполнима 7», нарушивших правила социального дистанцирования на площадке в Великобритании. «Мы создаем тысячи рабочих мест, вы, ****** [черти]! Я не хочу видеть это снова! Еще раз увижу — вы ***** [с концами] отсюда исчезнете!» — пообещал Круз.