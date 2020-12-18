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Обама назвал российский фильм одним из любимых в 2020 году 

Lenta.ru и ещё 5 5 часов назад
Обама назвал российский фильм одним из любимых в 2020 году
Фото: Lenta.ru
Бывший президент США Барак Обама включил картину «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова в список любимых фильмов 2020 года. Об этом он написал в своем Twitter.
Он рассказал, что, как и остальные, из-за эпидемиологической обстановки был вынужден много времени проводить дома. Однако стриминговое вещание позволило ему скоротать время, и под занавес года он решил поделиться списком понравившихся фильмов и сериалов.
Помимо «Дылды» в тройку любимых вошли фильмы «Ма Рейни: мать блюза» Джорджа Вольфа и «Бакурау» Жулиано Дорнеля и Клебеар Мендонсы Фильо. Из сериалов Обама отметил «Лучше звоните Солу», «Ход королевы» и «Я могу уничтожить тебя».
Фильм «Дылда» стал второй после киноленты «Теснота» режиссерской работой Балагова. Действие картины происходит в Ленинграде в 1945 году после окончания Великой Отечественной войны. Две фронтовые подруги пытаются заново начать мирную жизнь. Главные роли исполнили Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.
Премьера киноленты состоялась 16 мая 2019-го на Каннском кинофестивале, где Балагов получил премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI. Режиссера включили в список «30 самых перспективных россиян моложе 30 лет» по версии журнала Forbes, а фильм «Дылда» вошел в шорт-лист претендентов премию на «Оскар».
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Фильмы , Оскар , Лучше звоните Солу , Теснота , Барак Обама , Кантемир Балагов , Forbes
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