Обама назвал российский фильм одним из любимых в 2020 году 

Он рассказал, что, как и остальные, из-за эпидемиологической обстановки был вынужден много времени проводить дома. Однако стриминговое вещание позволило ему скоротать время, и под занавес года он решил поделиться списком понравившихся фильмов и сериалов.

Помимо «Дылды» в тройку любимых вошли фильмы «Ма Рейни: мать блюза» Джорджа Вольфа и «Бакурау» Жулиано Дорнеля и Клебеар Мендонсы Фильо. Из сериалов Обама отметил «Лучше звоните Солу» , «Ход королевы» и «Я могу уничтожить тебя».

Фильм «Дылда» стал второй после киноленты «Теснота» режиссерской работой Балагова. Действие картины происходит в Ленинграде в 1945 году после окончания Великой Отечественной войны. Две фронтовые подруги пытаются заново начать мирную жизнь. Главные роли исполнили Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.