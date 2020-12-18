Какой у Обамы любимый российский фильм

Бывший президент США Барак Обама включил картину «Дылда» Кантемира Балагова в список любимых фильмов 2020 года. Об этом он написал в своем Twitter.

Барак Обама, как и остальные, был вынужден проводить большую часть своего времени дома, а стриминговое вещание позволило бывшему президенту скоротать время.