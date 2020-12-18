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Какой у Барака Обамы любимый российский фильм 

Мария Грибова 5 часов назад
Какой у Обамы любимый российский фильм
Фото: Кадр из фильма «Дылда»
Бывший президент США Барак Обама включил картину «Дылда» Кантемира Балагова в список любимых фильмов 2020 года. Об этом он написал в своем Twitter.
Барак Обама, как и остальные, был вынужден проводить большую часть своего времени дома, а стриминговое вещание позволило бывшему президенту скоротать время.
Помимо «Дылды» в список любимых Обамы попали такие картины, как «Ма Рейни: мать блюза» Джорджа Вольфа и «Бакурау» Жулиано Дорнеля и Клебеар Мендонсы Фильо. Бывший президент также уделил время сериалам, он отметил проекты «Лучше звоните Солу», «Ход королевы» и «Я могу уничтожить тебя».
Ранее «Рамблер» писал о том, что обругавший коллег Том Круз появился в бесполезной маске.
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