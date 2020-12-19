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Кинокритик Антон Долин выбрал 10 лучших фильмов 2020 года 

Полина Алферова 9 часов назад
Антон Долин выбрал 10 лучших фильмов 2020 года
Фото: Кадр из фильма «Земля кочевников»
Именитый критик подвел кинематографические итоги года и назвал десять картин, достойных зрительского внимания. Полный список с развернутым комментарием к каждой киноленте опубликован изданием «Медуза». Фильмы распределены не по местам, а по алфавиту.
Среди отмеченных Долиным работ — «Земля кочевников» Хлои Чжао, «Лаверс-рок» Стива Маккуина, «Манк» Дэвида Финчера, «Пугало» Дмитрия Давыдова.
Кроме того, Антон Долин также отметил два фильма вне основной десятки — документальный «Котлован» Андрея Грязева и короткаметражку «Человеческий голос» Педро Альмодовара.
Ранее «Рамблер» писал, что Водонаева высказалась по поводу закрытия «Дома-2».
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Фильмы , Пугало , Дэвид Финчер , Дмитрий Давыдов , Стив Маккуин , Андрей Грязев , Хлоя Чжао , Антон Долин
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