Капризы актеров, из-за которых изменили фильмы

Чаще всего актеры не вмешиваются в ход съемок того или иного фильма, вернее, редко случается, что из-за исполнителя какой-либо роли меняют что-то в сценарии. Но некоторые звездные личности решили покапризничать, и режиссеры их капризы удовлетворили. О том, что из этого вышло, читайте в материале «Рамблера».

В фильме российского режиссера Тимура Бекмамбетова приняли участие голливудские звезды первой величины. Особой удачей, конечно же, стало согласие Анджелины Джоли сыграть одну из главных ролей. Разумеется, режиссер готов был выполнять любые капризы звезды. Но к тому, что актриса попросит изменить сценарий, Бекмамбетов готов не был. Согласно основному варианту сценария, героиня Анджелины должна была остаться в живых, но Джоли потребовала, чтобы ее умертвили. Для Бекмамбетова участие актрисы в проекте было крайне важным, поэтому сценарий переписали в соответствии с требованиями Джоли. Как мы помним, фильм от этого лишь выиграл: момент гибели героини Анджелины зрители точно запомнили.

Казалось бы, актер играл в картине лишь второстепенную роль, какие тут могут быть капризы? Но Криспин, прочитав сценарий, остался от своего персонажа в ужасе. Вернее, актеру совершенно не понравились все его реплики. Гловер пришел к режиссеру с необычным предложением: он хотел добится того, чтобы его герой на протяжении всего фильма молчал. Такой ход посчитали интересным, просьба актера была удовлетворена. В результате очень странный и неоднозначный герой Гловера запомнился зрителям не хуже главных героинь. А фильм от этого лишь выиграл.

А вот о фильме «Мумия» с Томом Крузом в главной роли такого сказать нельзя. Актер тоже решил покапризничать и заставить создателей фильма изменить сценарий. Крузу не понравилось, что экранное время его героя и мумии в картине было примерно одинаковым. Актер категорично заявил, что если его герой не будет ключевым в ленте, то он уйдет из проекта. Создатели фильма решили пойти на уступки звезде и увеличили количество сцен, в которых появляется Круз. Однако, по всей видимости, сделали они это зря: фильм зрители не оценили, а Том Круз получил за роль антинаграду «Золотая малина».