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Что смотреть в кино с 24 декабря 

Александра Нечаева 6 часов назад
Что смотреть в кино с 24 декабря
Фото: Кадр из фильма "Огонь"
Премьеры фильмов, на которые стоит сходить в кинотеатр, в подборке "Рамблера".

“Огонь”

Фильм Алексей Нужного — это история о настоящих героях, пожарных и спасателях, ежедневно борющихся со стихией огня. То, что другие считают подвигом, для них обычная работа. Они, подвергая себя смертельной опасности и риску приходят на выручку людям, которые уже перестают надеяться на спасение.

“Дебошир”

В центре сюжета — история жизни легендарного боксера Чака Уэпнера, становление карьеры которого послужила основой для фильмов о Рокки Бальбоа. Начинал спортсмен с самых низов, а потом оказался на ринге с самим Мухаммедом Али. История взлетов и падений, поражений и побед в биографической драме Кена Кушнера.

“Вдовий маяк”

На что только не пойдешь, чтобы привлечь к себе внимание. Писатель, стараясь вызвать интерес публики к своей новой книге, решает провести выходные на печально известном маяке с привидениями. Скоро он убеждается, что это вряд ли было правильным решением: мужчина становится объектом внимания сверхъестественных сил.

“Семейка Крудс: Новоселье”

Веселая семейка пещерных людей, с которой зрители познакомились в 2013 году, вновь возвращается на экраны. На этот раз семья Крудс отправляется на поиски нового места, где можно было бы обосноваться надолго. В результате они встречаются с прогрессивными соседями, которые ни разу не видели пещерных людей. Знакомство в итоге оказывается не слишком приятным.
Видео дня. За что осуждали актрису из «Тегерана-43»
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Фильмы , Мухаммед Али
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