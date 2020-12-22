Легендарную американскую киностудию выставили на продажу 

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Компания MGM Holdings выставила на продажу легендарную киностудию Metro-Goldwyn-Mayer. Её рыночная стоимость оценивается в $5,5 млрд Об этом сообщили The Wall Street Journal и Reuters.

По их данным, MGM связалась с инвестиционными компаниями Morgan Stanley и LionTree LLC. Это не первая попытка холдинга продать киностудию, но ранее он не смог договориться с покупателями о цене. В частности, сообщалось о переговорах MGM с Apple

Metro-Goldwyn-Mayer владеет франшизой фильмов о агенте Джеймсе Бонде. В компании рассчитывают, что новый фильм «Не время умирать» привлечёт внимание покупателей киностудии.

Премьера фильма запланирована на апрель 2021 года, её дважды откладывали из-за пандемии коронавируса.

Логотип киностудии также всемирно известен — это окружённый кинолентой лев, рычащий перед камерой.