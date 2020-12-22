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Легендарную американскую киностудию выставили на продажу 

Секрет Фирмы 5 часов назад
Легендарную американскую киностудию выставили на продажу
Фото: Секрет Фирмы
Компания MGM Holdings выставила на продажу легендарную киностудию Metro-Goldwyn-Mayer. Её рыночная стоимость оценивается в $5,5 млрд Об этом сообщили The Wall Street Journal и Reuters.
По их данным, MGM связалась с инвестиционными компаниями Morgan Stanley и LionTree LLC. Это не первая попытка холдинга продать киностудию, но ранее он не смог договориться с покупателями о цене. В частности, сообщалось о переговорах MGM с Apple.
Metro-Goldwyn-Mayer владеет франшизой фильмов о агенте Джеймсе Бонде. В компании рассчитывают, что новый фильм «Не время умирать» привлечёт внимание покупателей киностудии.
Премьера фильма запланирована на апрель 2021 года, её дважды откладывали из-за пандемии коронавируса.
Metro-Goldwyn-Mayer снимала фильмы «Унесённые ветром», «Девушка с татуировкой дракона», «Рокки», «Хоббит».
Логотип киностудии также всемирно известен — это окружённый кинолентой лев, рычащий перед камерой.
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Комментарии
Фильмы , Унесённые ветром , Девушка с татуировкой дракона , Морган Стэнли Банк , Apple , Reuters , Wall Street Journal
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