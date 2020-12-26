День сурка: фильмы и сериалы с петлей времени

Суматоха и насыщенный график работы зачастую лишают нас ощущения жизни в моменте. Обернешься и неделя прошла, обернешься еще раз — год. Специально для тех, кто уже давно не помнит, какой сегодня день недели, "Рамблер" собрал фильмы с петлей времени.

"Довод"

кадр из сериала "Довод"

"Довод" стал самым ожидаемым фильмом Кристофера Нолана в 2020 году. Правда, если вы не знакомы с творчеством режиссера, то смотреть будет тяжело. Нолан любит нарочито "затягивать" сюжет, зато это дает зрителю сосредоточиться на происходящем.

Агент ЦРУ знакомится с технологией, которая способна поворачивает движение предмета во времени вспять, но так как в мире появляется все больше такого оружия, велика угроза третьей мировой войны. Безусловно, главному герою это необходимо предотвратить.

"Рассказы из Петли"

кадр из сериала "Рассказы из Петли"

В сериале показана жизнь гордка, где большая часть людей работает в научно-исследовательском центре под названием "Петля". На подземной станции ученые пытаются подчинить законы физики. Однако постоянные эксперименты привели к тому, что в разных частях города образовались "временные дыры", в которые так или иначе попадают горожане.

Каждая серия повествует о жизни отдельного персонажа, чтобы к концу сериала зритель смог полностью ощутить, чем живет город и что чувствуют его обитатели.

кадр из сериала "Интерстеллар"

Из-за развития опасных бактерий кислород на Земле необратимо падает. Это усоряет ухудшение климата и грозит неминуемой гибелью человечества (знакомо, да?). Поэтому группа исследователей отправляется в путешествие, чтобы покорить огромные расстояния на межзвёздном корабле.

Используя недавно обнаруженный пространственно-временной тоннель, они попытаются найти новую планету, которая была бы пригодня для людей. Правда, поиск затягивается на годы.

Единственный момент — фильм длится три часа, при этом сюжет все это время постоянно развивается. Понравится тем, кто любит долгое и философское повествование.