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Фильмы и сериалы для тех, кто не помнит, какой сейчас день недели 

Даня Виттиг 6 часов назад
День сурка: фильмы и сериалы с петлей времени
Фото: кадр из сериала "Рассказы из Петли"
Суматоха и насыщенный график работы зачастую лишают нас ощущения жизни в моменте. Обернешься и неделя прошла, обернешься еще раз — год. Специально для тех, кто уже давно не помнит, какой сегодня день недели, "Рамблер" собрал фильмы с петлей времени.

"Довод"

кадр из сериала "Довод"
"Довод" стал самым ожидаемым фильмом Кристофера Нолана в 2020 году. Правда, если вы не знакомы с творчеством режиссера, то смотреть будет тяжело. Нолан любит нарочито "затягивать" сюжет, зато это дает зрителю сосредоточиться на происходящем.
Агент ЦРУ знакомится с технологией, которая способна поворачивает движение предмета во времени вспять, но так как в мире появляется все больше такого оружия, велика угроза третьей мировой войны. Безусловно, главному герою это необходимо предотвратить.

"Рассказы из Петли"

кадр из сериала "Рассказы из Петли"
В сериале показана жизнь гордка, где большая часть людей работает в научно-исследовательском центре под названием "Петля". На подземной станции ученые пытаются подчинить законы физики. Однако постоянные эксперименты привели к тому, что в разных частях города образовались "временные дыры", в которые так или иначе попадают горожане.
Каждая серия повествует о жизни отдельного персонажа, чтобы к концу сериала зритель смог полностью ощутить, чем живет город и что чувствуют его обитатели.

"Интерстеллар"

кадр из сериала "Интерстеллар"
Из-за развития опасных бактерий кислород на Земле необратимо падает. Это усоряет ухудшение климата и грозит неминуемой гибелью человечества (знакомо, да?). Поэтому группа исследователей отправляется в путешествие, чтобы покорить огромные расстояния на межзвёздном корабле.
Используя недавно обнаруженный пространственно-временной тоннель, они попытаются найти новую планету, которая была бы пригодня для людей. Правда, поиск затягивается на годы.
Единственный момент — фильм длится три часа, при этом сюжет все это время постоянно развивается. Понравится тем, кто любит долгое и философское повествование.
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Комментарии
Фильмы , Интерстеллар , Кристофер Нолан , ЦРУ
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