Умер режиссер фильма «Цветик-семицветик»

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Умер российский режиссер Борис Бушмелев . Информация об этом появилась на сайте Союза кинематографистов России.

«На 84-м году жизни не стало нашего друга и коллеги, члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино, сценариста, художника Бушмелева Бориса Геннадиевича», — говорится в публикации. Причина смерти не уточняется.

Бушмелев родился 22 мая 1937 года в Москве. Он окончил географический факультет МГУ и режиссерский факультет ВГИКа. Кинематографист снял такие картины, как «Цветик-семицветик» , «"Сто грамм" для храбрости», «Наш американский Боря», «Вечерний лабиринт», «Зудов, вы уволены!», «Арбатский мотив» и «Страдания молодого Геркулесова». С 1968 года Бушмелев работал режиссером-постановщиком студии «Мосфильм».

Кинематографист также рисовал и создавал скульптуры. Он был автором многочисленных гротескных рисунков и создавал зарисовки со съемочной площадки.