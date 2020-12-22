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Американскую киностудию выставили на продажу 

Мария Грибова 50 минут назад
Американскую киностудию выставили на продажу
Фото: Кадр из фильма
Компания MGM Holdings выставила на продажу легендарную киностудию Metro-Goldwyn-Mayer. Её рыночная стоимость оценивается в $5,5 млрд, передают The Wall Street Journal и Reuters.
Известно, что это не первая попытка холдинга продать киностудию, но ранее он не смог договориться с покупателями о цене. В частности, сообщалось о переговорах MGM с Apple.
Metro-Goldwyn-Mayer владеет франшизой фильмов о агенте Джеймсе Бонде. В компании рассчитывают, что новый фильм «Не время умирать» привлечёт внимание покупателей киностудии.
Ранее «Рамблер» писал о том, что актрису прозвали «русской Одри Хепберн».
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