Американскую киностудию выставили на продажу 

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Компания MGM Holdings выставила на продажу легендарную киностудию Metro-Goldwyn-Mayer. Её рыночная стоимость оценивается в $5,5 млрд, передают The Wall Street Journal и Reuters.

Известно, что это не первая попытка холдинга продать киностудию, но ранее он не смог договориться с покупателями о цене. В частности, сообщалось о переговорах MGM с Apple

Metro-Goldwyn-Mayer владеет франшизой фильмов о агенте Джеймсе Бонде. В компании рассчитывают, что новый фильм «Не время умирать» привлечёт внимание покупателей киностудии.