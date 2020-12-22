Россияне назвали лучшие фильмы и сериалы 2020 года 

Жители России выбрали лучшие фильмы и сериалы 2020 года. Результаты опроса были опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Сообщается. что лидерами стали опроса стали фильмы «Т-34» и «Холоп». А в рейтинге сериалов первое место занял проект «Пес».
Россияне также выбрали лучших актеров. Первое место занял Константин Хабенский, второе — Александр Петров, а третье — Сергей Безруков.
Ранее «Рамблер» писал о том, что программа Соловьева стал самой популярной в 2020 году.