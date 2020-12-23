Новогодние фильмы, которые вы еще точно не видели 

«Рождественские хроники»

Брат вместе с сестрой решают заснять на камеру появление Санты Клауса, чтобы убедиться в том, что он действительно существует. Однако их затея превращается в спасательную операцию Рождества вместе с самим Сантой и его подручными эльфами и оленями. Главную роль в фильме исполнил Курт Рассел

Кадр из фильма «Любите Куперов»

По сюжету, Шарлотта Купер решила в Рождество собрать за праздничным столом всех членов своей семьи — целых четыре поколения. И прямо накануне торжества гости попадают в разные ситуации, что в конечном итоге приводит к самому настоящему семейному скандалу. А за всем происходящим наблюдает еще один Купер — пес Рэкс.

Кадр из фильма «Пережить Рождество»

Главный герой приезжает в свой старый дом на Рождество, и это несмотря на то, что в нем уже живет другая семья. За солидное вознаграждение он предлагает новым жителям на время стать его родней. Однако далеко не все члены семьи понимают во что они ввязались. Главную роль в картине исполнил Бен Аффлек

Кадр из фильма «Четыре Рождества»