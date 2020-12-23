Новогодние фильмы, которые вы еще точно не видели 

Ни один Новый год не обходится без таких фильмов, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Один дома», «Елки» и многих других. И если вы ищете что-то новое и не менее интересное, то «Рамблер» сделал подборку новогодних картин, которые вы наверняка еще не смотрели.
«Рождественские хроники»
Брат вместе с сестрой решают заснять на камеру появление Санты Клауса, чтобы убедиться в том, что он действительно существует. Однако их затея превращается в спасательную операцию Рождества вместе с самим Сантой и его подручными эльфами и оленями. Главную роль в фильме исполнил Курт Рассел.
Кадр из фильма «Любите Куперов»
По сюжету, Шарлотта Купер решила в Рождество собрать за праздничным столом всех членов своей семьи — целых четыре поколения. И прямо накануне торжества гости попадают в разные ситуации, что в конечном итоге приводит к самому настоящему семейному скандалу. А за всем происходящим наблюдает еще один Купер — пес Рэкс.
Кадр из фильма «Пережить Рождество»
Главный герой приезжает в свой старый дом на Рождество, и это несмотря на то, что в нем уже живет другая семья. За солидное вознаграждение он предлагает новым жителям на время стать его родней. Однако далеко не все члены семьи понимают во что они ввязались. Главную роль в картине исполнил Бен Аффлек.
Кадр из фильма «Четыре Рождества»
Влюбленная пара, Брэд и Кейт, роли которых исполнили Риз Уизерспун и Винс Вон, хочет отпраздновать Рождество вместе с родителями. Однако дело усложняется тем, что и его, и ее мама с папой в разводе. И теперь героям предстоит за один день побывать сразу в четырех разных местах.