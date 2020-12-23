Кто исполнил песню «Звенит январская вьюга»

Многие помнят тот самый каноничный вариант исполнения, который и звучит в фильме, но на самом деле их множество. В том числе исполнительница менялась и во время съемок ленты. Подробнее — в материале "Рамблера".

Несмотря на то, что роль жены Шурика Зины исполняет народная артистка России Наталья Селезнева , в композиции "Звенит январская вьюга" звучит совсем другой голос. Изначально петь эту песню должна была София Ротару . Но ее проникновенная манера исполнения не подходила к юмористическому настроению кинокартины, а ее и без того низкий тембр голоса в песне совсем перестал сочетаться с голосом и внешностью Натальи Селезневой. В результате песню было решено перезаписать.

В итоге в фильме звучит композиция, исполненная Ниной Бродской — именно ее версия этой песни настолько полюбилась всем, кто хотя бы однажды смотрел этот фильм. Но исполнить ее так, как понравилось бы самому режиссеру Леониду Гайдаю , с первого раза у Бродской все же не вышло. Пришлось перепеть ее несколько раз, перед тем как в комнату записи вошел Зацепин и сказал, что на этом хватит. Бродская не раз признавалась, что была рада тому, что композитор решил остановиться, потому что экспрессивная манера исполнения этой песни требовала колоссальной эмоциональной и физической отдачи от певицы.

Позже оказалось, что Гайдай просил Бродскую спеть песню несколько раз не потому, что был недоволен ее исполнением, а для того, чтобы следить за тем, как она двигается и жестикулирует во время пения. Такие подсказки и помогли Наталье Селезневой попасть в нужное настроение и манеру Бродской, на съемках она попыталась передать именно то настроение певицы, которое было у нее в момент исполнения композиции. В итоге получился стопроцентный хит, которому с удовольствием подпевает уже не одно поколение россиян.