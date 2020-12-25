Вирус, регги, нос разбитый: 25 лучших фильмов 2020 года 

Самый странный и проблемный за несколько десятилетий год оказался, несмотря ни на что, вполне приличным для кинематографа. Да, Голливуд поспешил перенести почти все запланированные на 2020-й блокбастеры в неопределенное будущее; да, многие престижные фестивали либо ушли в онлайн, либо не состоялись вовсе — как Канны; да, кинопрокат по всему миру, столкнувшись с пандемией, попросту схлопнулся. Но оригинальное, необычное, вдумчиво и метко высказывающееся и на злобу дня, и на вечные темы кино даже в этих сложных обстоятельствах ухитрялось найти дорогу к зрителю.

«Лента.ру» выбрала 25 фильмов 2020 года, которые впечатлили сильнее всего.