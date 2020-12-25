Гарри Поттер и Харли Квинн стали самыми известными героями у россиян

"Джентльмены", "Рик и Морти" стали самим популярными проектами у зрителей за прошедший год на платформе КиноПоиск HD, а главными героями — Гарри Поттер и Харли Квинн. Такие данные следуют из отчета пресс-службы сервиса.

"В 2020 году более 6 миллионов пользователей смотрели фильмы и сериалы по подписке на КиноПоиск HD. Они отдавали предпочтение комедиям, длинным сериалам, анимации и популярным франшизам", — рассказали в пресс-службе.

В первой десятке самых популярных проектов, помимо "Джентльменов", "Рика и Морти" и "Последнего министра", оказались "Бесстыжие", новый сезон "Смешариков", блокбастер "Мстители: Финал"

КиноПоиск HD также определил самых популярных у зрителей героев фильмов и сериалов. На первом месте – Дэниел Рэдклифф

"В топе смотрения — три проекта с Дэниелом в главной роли. Во втором сезоне "Чудотворцев" Рэдклифф исполнил роль принца Чонсли, наследника средневекового королевства. В боевике "Пушки Акимбо" он сыграл интернет-тролля Майлза. Но самый любимый персонаж — Гарри Поттер", — пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что серия картин о "мальчике который выжил", — самая популярная из франшиз по просмотрам на сервисе.

За Гари Поттером идет Харли Квинн: зрители смотрели фильм "Хищные птицы: потрясающая история Харли Квинн" с Марго Робби и анимационный сериал со странной гимнасткой в главной роли.