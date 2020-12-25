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Гарри Поттер и Харли Квинн стали самыми популярными героями у россиян 

РИА Новости и ещё 4 4 часа назад
Гарри Поттер и Харли Квинн стали самыми известными героями у россиян
Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
"Джентльмены", "Рик и Морти" стали самим популярными проектами у зрителей за прошедший год на платформе КиноПоиск HD, а главными героями — Гарри Поттер и Харли Квинн. Такие данные следуют из отчета пресс-службы сервиса.
"В 2020 году более 6 миллионов пользователей смотрели фильмы и сериалы по подписке на КиноПоиск HD. Они отдавали предпочтение комедиям, длинным сериалам, анимации и популярным франшизам", — рассказали в пресс-службе.
В первой десятке самых популярных проектов, помимо "Джентльменов", "Рика и Морти" и "Последнего министра", оказались "Бесстыжие", новый сезон "Смешариков", блокбастер "Мстители: Финал",
За ними идут "Достать ножи", "Сверхъестественное", "Гарри Поттер и философский камень", а также "Друзья" и "Дивный новый мир".
КиноПоиск HD также определил самых популярных у зрителей героев фильмов и сериалов. На первом месте –Дэниел Рэдклифф.
"В топе смотрения — три проекта с Дэниелом в главной роли. Во втором сезоне "Чудотворцев" Рэдклифф исполнил роль принца Чонсли, наследника средневекового королевства. В боевике "Пушки Акимбо" он сыграл интернет-тролля Майлза. Но самый любимый персонаж — Гарри Поттер", — пояснили в пресс-службе.
Там отметили, что серия картин о "мальчике который выжил", — самая популярная из франшиз по просмотрам на сервисе.
За Гари Поттером идет Харли Квинн: зрители смотрели фильм "Хищные птицы: потрясающая история Харли Квинн" с Марго Робби и анимационный сериал со странной гимнасткой в главной роли.
Также в топе оказались Нища из "Смешариков" и бизнесмен Майкл Пирсон (Мэттью Макконахи) из "Джентльменов".
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Фильмы , Гарри Поттер и философский камень , Смешарики , Мстители: Финал , Друзья , Сверхъестественное , Чудотворец , Майкл Пирсон , Дэниел Рэдклифф , Марго Робби , Гарри Поттер
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