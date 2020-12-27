Съемки «Властелин колец» завершились в Новой Зеландии

Съемки телесериала "Властелин колец" по мотивам одноименного произведения Дж. Р. Р. Толкина завершились в Новой Зеландии, сообщает The Independent.
Они стартовали в начале года, но через месяц авторы были вынуждены их прервать из-за пандемии коронавируса.
В сентябре производство шоу было возобновлено, а в конце декабря испанский режиссер Хуан Антонио Байона выложил в своем инстаграме снимок, судя по которому съемки закончились в начале месяца.
Изображение своих голых ног он прокомментировал следующим образом:
"Последний кадр из Новой Зеландии. У меня не хватает слов, чтобы отблагодарить эту невероятную землю и ее прекрасных людей за все то, что здесь происходило последние полтора года Мне уже не терпится вернуться".
"Сюда приезжаешь человеком, а уезжаешь немного хоббитом. Так бывает. И тебе всегда теперь будут здесь рады", — прокомментировал работу над сериалом один из актеров проекта Джед Брофи.