Что смотреть в кинотеатрах в новогодние праздники 

Новогодние праздники принято проводить дома в кругу семьи. Но, если вы там уже все дела переделали, то самое время отправиться в кино. «Рамблер» расскажет о премьерах, которые вас ждут на новогодние праздники.

«Охота на Санту»

Маленький избалованный мальчик нанимает киллера, чтобы убить Санту-Клауса за то, что он подарил плохой подарок. Однако парень не подозревает, что это не просто Санта. За годы своей непростой работы он приобрел много необычных навыков.

«Последний богатырь: Корень зла»

Кадр из фильма «Последний богатырь. Корень зла»»

В новой части о богатыре зрители подробнее узнают о героях стороны зла, с которыми главному персонажу пришлось столкнуться в первом фильме. А также увидят новые уголки сказочного города Белогорье, и станут свидетелями новых захватывающих событий.

«Дэвид Боуи. Человек со звезды»

Кадр из фильма «Дэвид Боуи. Человек со звезды»»

Действие фильма разворачивается в 1971 году, когда Дэвид Боуи уже выпустил свой знаменитый трек Space Oddity. После этого он выпустил альбом, который не особо был понятен широкой публике. И тогда Боуи отправляется в творческую поездку — в Америку. Это путешествие вдохновляет артиста на создание образа Зигги Стардаста, который позже принес Боуи мировую славу.