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Что смотреть в кинотеатрах в новогодние праздники 

Мария Грибова 4 часа назад
Что смотреть в кинотеатрах в новогодние праздники
Фото: Кадр из фильма «Охота на Санту»
Новогодние праздники принято проводить дома в кругу семьи. Но, если вы там уже все дела переделали, то самое время отправиться в кино. «Рамблер» расскажет о премьерах, которые вас ждут на новогодние праздники.

«Охота на Санту»

Маленький избалованный мальчик нанимает киллера, чтобы убить Санту-Клауса за то, что он подарил плохой подарок. Однако парень не подозревает, что это не просто Санта. За годы своей непростой работы он приобрел много необычных навыков.

«Последний богатырь: Корень зла»

Кадр из фильма «Последний богатырь. Корень зла»»
В новой части о богатыре зрители подробнее узнают о героях стороны зла, с которыми главному персонажу пришлось столкнуться в первом фильме. А также увидят новые уголки сказочного города Белогорье, и станут свидетелями новых захватывающих событий.

«Дэвид Боуи. Человек со звезды»

Кадр из фильма «Дэвид Боуи. Человек со звезды»»
Действие фильма разворачивается в 1971 году, когда Дэвид Боуи уже выпустил свой знаменитый трек Space Oddity. После этого он выпустил альбом, который не особо был понятен широкой публике. И тогда Боуи отправляется в творческую поездку — в Америку. Это путешествие вдохновляет артиста на создание образа Зигги Стардаста, который позже принес Боуи мировую славу.
Видео дня. Актеры которые ненавидели свои популярные роли
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Фильмы , Дэвид Боуи
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