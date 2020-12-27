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Фильмы про плохих парней, которые смотрели в 90-е 

Мария Грибова 1 час назад
Фильмы про плохих парней, которые смотрели в 90-е
Фото: Кадр из фильма «Брат»
В девяностые среди молодежи и взрослых были популярны фильмы про бандитский криминал. «Рамблер» расскажет о картинах про плохих парней, которые смотрели в то время.

«Брат»

По сюжету, Данила Багров возвращается из армии в родной город. Однако скучная жизнь в провинции ему не понравилась, и он переехал в Санкт-Петербург, где живет его старший брат. Даниле удалось найти родственника, однако уже не таким, каким он был раньше. Брат стал наемным убийцей. Главную роль исполнил Сергей Бодров младший.

«Наемные убийцы»

Кадр из фильма «Наемные убийцы»
Киллер Роберт Рэт, роль которого исполнил Сильвестр Сталлоне, считается лучшим в своем округе. Однако она намерен «завязать» с этим делом. А вот киллер Мигель Бэйн, роль которого исполнил Антонио Бандерас, напротив, желает стать первым в своем деле. Однако мужчинам предстоит объединиться, чтобы защитить честь наемных убийц.

«Бригада»

Кадр из фильма «Бригада»
Многосерийный фильм о лихих 90-х. Проект рассказывает историю о четырех друзьях детства Саши Белого, Космоса, Пчелы и Фила. Ребята решили немного заработать, однако непреднамеренное убийство поменяло все планы и поставило их жизни под угрозу. Главные роли исполнили Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Андрей Панин и многие другие.
Видео дня. Актеры которые ненавидели свои популярные роли
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Фильмы , Наемные убийцы , Брат , Наемный убийца , Антонио Бандерас , Сильвестр Сталлоне , Данила Багров , Андрей Панин , Сергей Бодров , Дмитрий Дюжев
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