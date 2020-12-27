Фильмы про плохих парней, которые смотрели в 90-е 

В девяностые среди молодежи и взрослых были популярны фильмы про бандитский криминал. «Рамблер» расскажет о картинах про плохих парней, которые смотрели в то время.

По сюжету, Данила Багров возвращается из армии в родной город. Однако скучная жизнь в провинции ему не понравилась, и он переехал в Санкт-Петербург, где живет его старший брат. Даниле удалось найти родственника, однако уже не таким, каким он был раньше. Брат стал наемным убийцей. Главную роль исполнил Сергей Бодров младший

Кадр из фильма «Наемные убийцы»

Киллер Роберт Рэт, роль которого исполнил Сильвестр Сталлоне , считается лучшим в своем округе. Однако она намерен «завязать» с этим делом. А вот киллер Мигель Бэйн, роль которого исполнил Антонио Бандерас , напротив, желает стать первым в своем деле. Однако мужчинам предстоит объединиться, чтобы защитить честь наемных убийц.

«Бригада»

Кадр из фильма «Бригада»