Премьеры последней недели уходящего года 

Для кинематографа в целом и кинотеатров в частности 2020 год оказался весьма сложным. Но и режиссеры и прокатчики в меру своих возмложностей старались радовать зрителей новыми фильмами. Какими картинами завершится прокат в кинотеатрах, и с чего начнут прокатчики новый киногод, читайте в материале "Рамблера".

"Последний богатырь: Корень зла"

Продолжение знаменитой истории о последнем богатыре выйдет на экраны в первый день 2021 года, но не включить его в подборку было бы неверно: уж очень ждут его поклонники. Наконец, картина выходит в прокат. От второй части ждут не менее искрометного юмора, красивой картинки и увлекательного сюжета.

"Охота на Санту"

В канун Нового года на больших экранах покажут новогоднюю комедию с Мелом Гибсоном в главной роли. Фильм расскажет о том, как обиженный мальчик, сын богатых родителей, нанимает киллера, чтобы отомстить Санта Клаусу за плохой подарок. Но он даже не подозревает, что Санта не так уж и прост.

"Конь Юлий и большие скачки"

В этой истории, продолжающей цикл анимационных фильмов о богатырях, в центре сюжета оказывается говорящий конь Юлий, который, наконец, влюбляется. Объектом его мечтаний становится королевская кобыла Звезда Востока. Но Киевский князь отказывается помочь Юлию просить копыта его избранницы, тогда влюбленный конь похищает князя и везет его к султану, чтобы обрести счастье с кобылой своей мечты. Там, на больших скачках Юлий вновь встретится и с богатырями.