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«Документалки», которые перевернут ваше сознание 

Даня Виттиг 3 часа назад
Документальные фильмы фиксируют подлинные события, рассказывают о жизни значимых людей, помогают разобраться в ключевых феноменах, которые меняют мир. "Рамблер" собрал три "документалки", которые перевернут ваше сознание.

"Сахар"

кадр из фильма "Сахар"
Когда мы говорим, что перестали есть сахар, то подразумеваем отказ от сахара в чае или десертах. Однако количество сахара, которое мы потребляем ежедневно куда вышы, чем кажется. Фильм снят настолько убедительно и аргументированно, что многие люди после его просмотра, изменили свой подход к еде.
Австралийский режиссер и актер Дэймон Гамо снял свой эксперимент, в ходе которого он начал питаться исключительно обезжиренной едой. Но в свежевыжатых соках, йогуртах и мюсли оказалось много секретов.

"Социальная дилемма"

кадр из фильма "Социальная дилемма"
В ходе фильма "Социальная дилемма" многие сотрудники крупнейших IT-компаний вроде Google и Facebook рассказывают о том, как технологии влияют на человека. Они объясняют, как именно Сеть захватывает ваше внимание и какие алгоритмы для этого используют.
Самое страшное, что в документальном фильме нет ответа, как помочь человечеству. Да и сами сотрудники признаются, что также "пропадают" в Интернете, то есть становятся заложниками собственных изобретений.

"Дом"

кадр из фильма "Дом"
Фильм "Дом" затрагивает тему экологии, но делает это не воинственно, а через любовь к природе. Он демонстрирует по-истине шикарные кадры, которые были сняты в самых разных уголках земли.
Работа показывает красоту планеты и последствия разрушений, нанесенных деятельностью человека. Шрамы, нанесенные Земле промышленными производствами, последствия войн и экологических катастроф лучше любого пикета говорят о состоянии планеты сейчас.
Комментарии 1
Фильмы , Видео , Сахар , Дом , Сахара , Google
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