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Названы худшие фильмы и телешоу 2020 года 

ТВ БРИКС и ещё 3 1 час назад
Названы худшие фильмы и телешоу 2020 года
Фото: ТВ БРИКС
Сайт-агрегатор Metacritic составил и опубликовал рейтинг худших фильмов и телешоу 2020 года.
Главным условием включения проекта в антирейтинг является наличие как минимум четырех рецензий от профессиональных критиков. В этом году меньше всего оценок получили хорроры и комедии, передает Афиша Daily.
Худшим фильмом года стала комедия «Reality Queen!». Из 100 возможных баллов эта картина получила всего 7.
На втором месте — ромком «Любовь, свадьбы и прочие катастрофы» режиссера Денниса Дугана. Лента получила 11 баллов из 100.
В список самых худших полнометражных картин вошли еще 13 работ.
Самое большое количество баллов (27 из 100) в этом рейтинге получили картины «Птица в клетке. Заражение» и «Вечность между нами».
Самым худшим телешоу стал спешел канала NBC с мюзиклом «Dr. Seuss’ The Grinch Musical Live!». Проект получил всего 33 балла.
Меттью Моррисон, исполнявший главную роль, был оценен критиками ниже всех.
Сериал «В меньшинстве» получил также 33 балла и занял второе место в рейтинге худших телешоу. Проект был закрыт после первого сезона.
В антирейтинг попали еще 10 проектов.
Большее количество баллов (40 из 100) в этом рейтинге набрали телешоу «Хелстром» от Hulu и проект от Netflix «Лаборатория Goop», где главную роль исполнила актриса Гвинет Пэлтроу.
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Фильмы , Деннис Дуган , Гвинет Пэлтроу , Netflix , Афиша Daily , телеканал NBC
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