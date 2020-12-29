Названы худшие фильмы и телешоу 2020 года 

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Сайт-агрегатор Metacritic составил и опубликовал рейтинг худших фильмов и телешоу 2020 года.

Главным условием включения проекта в антирейтинг является наличие как минимум четырех рецензий от профессиональных критиков. В этом году меньше всего оценок получили хорроры и комедии, передает Афиша Daily.

Худшим фильмом года стала комедия «Reality Queen!». Из 100 возможных баллов эта картина получила всего 7.

На втором месте — ромком «Любовь, свадьбы и прочие катастрофы» режиссера Денниса Дугана . Лента получила 11 баллов из 100.

В список самых худших полнометражных картин вошли еще 13 работ.

Самое большое количество баллов (27 из 100) в этом рейтинге получили картины «Птица в клетке. Заражение» и «Вечность между нами».

Самым худшим телешоу стал спешел канала NBC с мюзиклом «Dr. Seuss’ The Grinch Musical Live!». Проект получил всего 33 балла.

Меттью Моррисон, исполнявший главную роль, был оценен критиками ниже всех.

Сериал «В меньшинстве» получил также 33 балла и занял второе место в рейтинге худших телешоу. Проект был закрыт после первого сезона.

В антирейтинг попали еще 10 проектов.