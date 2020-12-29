Выяснилось, кто сыграет «Чудо-женщину» в третьей части

Студия Warner Bros. подтвердила информацию о том, что у "Чудо-женщины" будет третья часть. В главной роли вновь снимется Галь Гадот , сообщает Variety.

Уже известно также, что По информации Warner Bros., у проекта будет традиционный релиз в кинотеатрах.

В США вторую часть супергеройской франшизы показали на Рождество одновременно в некоторых кинотеатрах и на стриминговой платформе HBO Max.

В американском прокате (в 2100 кинотеатрах) за первый уик-энд после премьеры "Чудо-женщина 1984" заработала 16,7 миллиона долларов, что считается неплохим результатом для периода пандемии.

По данным HBO Max, около половины подписчиков посмотрели картину в пятницу 25 декабря по телевизору, и еще несколько миллионов — через стриминговые платформы и онлайн. Сейчас у запущенного в мае канала HBO Maх около 12,6 миллиона активных пользователей.

Следующий крупный проект с участием Галь Гадот — режиссерская версия "Лиги Справедливости" Зака Снайдера.

В России предпремьерные показы "Чудо-женщины 1984" начнутся 7 января.