Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите кино за 1 рубль на все праздники!
Выберите кино за 1 рубль на все праздники! Включите сейчас ⟶
Прямой эфир ТВ

Студия рассказала, будет ли третья «Чудо-женщина» и кто ее сыграет 

РИА Новости 10 часов назад
Выяснилось, кто сыграет «Чудо-женщину» в третьей части
Фото: РИА Новости
Студия Warner Bros. подтвердила информацию о том, что у "Чудо-женщины" будет третья часть. В главной роли вновь снимется Галь Гадот, сообщает Variety.
Уже известно также, что По информации Warner Bros., у проекта будет традиционный релиз в кинотеатрах.
В США вторую часть супергеройской франшизы показали на Рождество одновременно в некоторых кинотеатрах и на стриминговой платформе HBO Max.
В американском прокате (в 2100 кинотеатрах) за первый уик-энд после премьеры "Чудо-женщина 1984" заработала 16,7 миллиона долларов, что считается неплохим результатом для периода пандемии.
По данным HBO Max, около половины подписчиков посмотрели картину в пятницу 25 декабря по телевизору, и еще несколько миллионов — через стриминговые платформы и онлайн. Сейчас у запущенного в мае канала HBO Maх около 12,6 миллиона активных пользователей.
Следующий крупный проект с участием Галь Гадот — режиссерская версия "Лиги Справедливости" Зака Снайдера.
В России предпремьерные показы "Чудо-женщины 1984" начнутся 7 января.
Видео дня. Что стало с тремя сестрами из фильма “Карнавальная ночь”
Последние новости
Стало известно о состоянии госпитализированной Алисы Фрейндлих Стало известно о состоянии госпитализированной Алисы Фрейндлих Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России Мошенники придумали "новогоднюю" схему кражи денег у россиян Мошенники придумали "новогоднюю" схему кражи денег у россиян
Комментарии
Фильмы , Лига справедливости , Чудо-женщина , Галь Гадот
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Почему сын Быкова сбежал из СССР
03:51
Почему сын Быкова сбежал из СССР
Актеры
Как сложилась жизнь трех сестер из «Карнавальной ночи»
04:12
Как сложилась жизнь трех сестер из «Карнавальной ночи»
Актеры
Почему пропала с экранов звезда фильма «9 1/2 недель»
03:03
Почему пропала с экранов звезда фильма «9 1/2 недель»
Актеры
Актеры, которые ненавидели свои популярные роли
07:13
Актеры, которые ненавидели свои популярные роли
Актеры
Секреты спецэффектов фильма «Один дома»
10:41
Секреты спецэффектов фильма «Один дома»
Фильмы
Как изменились актеры фильма «12 месяцев»
08:10
Как изменились актеры фильма «12 месяцев»
Актеры
Где и когда возродится реалити-шоу «Дом-2»
03:39
Где и когда возродится реалити-шоу «Дом-2»
ТВ
Что стало с актерами «Новогодних приключений Маши и Вити»
12:25
Что стало с актерами «Новогодних приключений Маши и Вити»
Актеры
За что осуждали актрису из «Тегерана-43» и ее мужа
02:56
За что осуждали актрису из «Тегерана-43» и ее мужа
Актеры
Самые лучшие сцены, удаленные из фильмов
07:50
Самые лучшие сцены, удаленные из фильмов
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение